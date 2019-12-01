11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye VW’nin en verimli yatırımı olur 

Türkiye’deki otomobil fabrikalarının yüksek verimle çalıştığını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa’da fabrika açmaya hazırlanan Volkswagen’e seslendi. Hisarcıklıoğlu “Hem Almanya hem de Türkiye kazanacak” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de Volkswagen’e Türkiye’ye yatırımı için çağrıda bulunarak, “Volkswagen Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, herhalde politik nedenlerden dolayı karar askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen hem Almanya hem de Türkiye kazanacak” dedi. 

KARARI BEKLİYORUZ 

Türkiye’deki fabrikaların verimliliğinden söz eden Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Buradan Volkswagen’e bir çağrıda bulunmak istiyorum; bakınız Japonlar sıfır üretim hatasıyla araba üretme noktasında dünyada marka ülke. Toyota’nın Türkiye’de fabrikası var. Toyota’nın dünyadaki bütün fabrikalarında mukayese ettiğiniz zaman tek bir ülkedeki yaptığı üretim sıfır üretim hatasıyla. Oda Sakarya’daki, Türkiye’deki yapmış olduğu yatırım. Japonya’da bile hatalı araba üretiyorlar, Türkiye’deki üretilen ürün sıfır hata ile çıkıyor. Bu Türk işçisinin, Türk teknisyeninin de becerisini göstermektedir. Aynı zamanda dünyadaki bütün Ford fabrikaları içinde en verimli fabrika Kocaeli’ndeki Ford’un yatırımıdır. Volkswagen, Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, politik nedenlerden dolayı herhalde askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen, hem Almanya hem de Türkiye kazanacak. Kazan-kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak. İnşallah bizler bu yılın so nunda nihai kararın olumlu çıkmasını bekliyoruz. Bu kapsamda buradan değerli dostlarımızın desteklerinizi de bekliyoruz.”       

Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 15. kuruluş yılı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk-Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve bu dostluğun tarih boyunca çok ciddi meydan okumalara karşı koyduğunu söyledi.  

YATIRIM MİKTARI AZ 

Türkiye’de 7 bin Alman firmasının faaliyet göstererek 120 bin kişiye istihdam sağladığını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de Almanya’nın yatırımı 10 milyar Euro civarında. Almanya’nın dış yatırımının 700 milyar Euro olduğunu düşünürsek bugün bize gelen bunun sadece yüzde 1’idir. Bundan da şikayetçiyiz. Demek ki alacağımız çok mesafe var” dedi.

SOMA’YA ÇiMENTO FABRiKASI KURDUK

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, bir dizi görüş ayrılığına rağmen Türkiye-Almanya ortaklık ve işbirliği çerçevesinde büyük bir potansiyelin var olduğunu belirterek, “Yeter ki birbirimizi daha iyi tanıyıp birbirimizi daha iyi anlayalım” dedi. Büyükelçi Aydın, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD-IHK) 15. kuruluş yılı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte konuştu.  Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf König de Türkiye’ye yatırım yapanın kazandığını belirterek, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’da çimento fabrikası kurduklarını söyledi. König “Belediye başkanı bana çimento fabrikası projesi gösterdi. Fransızlar yapacaktı fakat yapmadı. Arkadaşlarımı 3 gün sonra Soma’ya gönderdim. Arsa aldık. Ve çimento fabrikasını kurduk. Türkiye’de yatırım yapan kazanır” dedi. 

 

2019 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü´nün Sahipleri 24 Portre’de

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Isınmak için ateş yakan şahıslar ünlü şairin heykelini yaktı

Isınmak için ateş yakan şahıslar ünlü şairin heykelini yaktı

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Meteorolojiden uyarı! Şiddetli geliyor

Meteorolojiden uyarı! Şiddetli geliyor

Sınırda göz açtırmadılar! Yüzlerce kilo yakalandı

Sınırda göz açtırmadılar! Yüzlerce kilo yakalandı

Sevindiren haber! 2020'de rekor bekleniyor

Sevindiren haber! 2020'de rekor bekleniyor

İzmir'de olaylı maç

İzmir'de olaylı maç

EURO2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO2020'deki rakiplerimiz belli oldu

Orta Doğu'da katliam gibi müdahale

Orta Doğu'da katliam gibi müdahale
 

POPÜLER HABERLER

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

66 yıl önce Amerika'dan getirildi! Kilosu 40 lira

66 yıl önce Amerika'dan getirildi! Kilosu 40 lira

Gökyüzünde görülen parlak cisim heyecanlandırdı

Gökyüzünde görülen parlak cisim heyecanlandırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA