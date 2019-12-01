Türkiye VW’nin en verimli yatırımı olur
Türkiye’deki otomobil fabrikalarının yüksek verimle çalıştığını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa’da fabrika açmaya hazırlanan Volkswagen’e seslendi. Hisarcıklıoğlu “Hem Almanya hem de Türkiye kazanacak” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de Volkswagen’e Türkiye’ye yatırımı için çağrıda bulunarak, “Volkswagen Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, herhalde politik nedenlerden dolayı karar askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen hem Almanya hem de Türkiye kazanacak” dedi.
KARARI BEKLİYORUZ
Türkiye’deki fabrikaların verimliliğinden söz eden Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Buradan Volkswagen’e bir çağrıda bulunmak istiyorum; bakınız Japonlar sıfır üretim hatasıyla araba üretme noktasında dünyada marka ülke. Toyota’nın Türkiye’de fabrikası var. Toyota’nın dünyadaki bütün fabrikalarında mukayese ettiğiniz zaman tek bir ülkedeki yaptığı üretim sıfır üretim hatasıyla. Oda Sakarya’daki, Türkiye’deki yapmış olduğu yatırım. Japonya’da bile hatalı araba üretiyorlar, Türkiye’deki üretilen ürün sıfır hata ile çıkıyor. Bu Türk işçisinin, Türk teknisyeninin de becerisini göstermektedir. Aynı zamanda dünyadaki bütün Ford fabrikaları içinde en verimli fabrika Kocaeli’ndeki Ford’un yatırımıdır. Volkswagen, Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, politik nedenlerden dolayı herhalde askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen, hem Almanya hem de Türkiye kazanacak. Kazan-kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak. İnşallah bizler bu yılın so nunda nihai kararın olumlu çıkmasını bekliyoruz. Bu kapsamda buradan değerli dostlarımızın desteklerinizi de bekliyoruz.”
Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 15. kuruluş yılı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk-Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve bu dostluğun tarih boyunca çok ciddi meydan okumalara karşı koyduğunu söyledi.
YATIRIM MİKTARI AZ
Türkiye’de 7 bin Alman firmasının faaliyet göstererek 120 bin kişiye istihdam sağladığını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de Almanya’nın yatırımı 10 milyar Euro civarında. Almanya’nın dış yatırımının 700 milyar Euro olduğunu düşünürsek bugün bize gelen bunun sadece yüzde 1’idir. Bundan da şikayetçiyiz. Demek ki alacağımız çok mesafe var” dedi.
SOMA’YA ÇiMENTO FABRiKASI KURDUK
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, bir dizi görüş ayrılığına rağmen Türkiye-Almanya ortaklık ve işbirliği çerçevesinde büyük bir potansiyelin var olduğunu belirterek, “Yeter ki birbirimizi daha iyi tanıyıp birbirimizi daha iyi anlayalım” dedi. Büyükelçi Aydın, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD-IHK) 15. kuruluş yılı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte konuştu. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf König de Türkiye’ye yatırım yapanın kazandığını belirterek, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’da çimento fabrikası kurduklarını söyledi. König “Belediye başkanı bana çimento fabrikası projesi gösterdi. Fransızlar yapacaktı fakat yapmadı. Arkadaşlarımı 3 gün sonra Soma’ya gönderdim. Arsa aldık. Ve çimento fabrikasını kurduk. Türkiye’de yatırım yapan kazanır” dedi.
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