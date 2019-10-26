''Türkiye yatırım ortamında her zamankinden daha güçlü halde''
Merkez Bankası’nın son 3 ayda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indirimi Türkiye’deki yatırım ortamının güçlenmesine neden oldu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez’in faiz indirimini değerlendirdi. Faiz indirimlerinin yatırımları artıracağını bildiren Palandöken, “Dünyada merkez bankalarının faiz indirdiği bir dönemde bizim yüksek faizde ısrar etmemiz mümkün değildi. Yüksek faizler yatırımın önündeki en büyük engel. Bankalardan da faiz indirimi bekliyoruz. Faiz indirimlerinin etkisiyle yatırımlar artacak, enflasyondaki düşüş sürecektir. Türkiye, her zamankinden daha fazla yatırım yapılabilir bir noktada” dedi.
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