‘Türkiye yatırımcı için çekici ülke’

Baker, IFC’nin Türkiye’de 32 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek Türkiye’de şu 5 milyar doların biraz altında bir portföye sahip olduklarını söyledi. Baker, portföylerini aktif olarak yönettiklerini, çeşitli sektörlerde yeni yatırımlar aradıklarını aktararak, “Türkiye’de okuyuculara IFC hakkında bir mesaj vermek gerekirse; kalmak için buradayız” diye konuştu.

YABANCI HIZLI DÖNECEK

“Kuruluşumuzdan bu yana Türkiye’ye 15 milyar dolar civarında yatırım yaptık” diyen Baker uzun vadede Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini de şöyle paylaştı: “Türkiye’de oldukça fırsat var. Son dönemdeki yavaşlamaya rağmen, ülke büyümesinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor ve çevik bir özel sektörü var. Bence Türkiye, yatırımcılar ve IFC için çekici bir ülke.”

Baker “Hükümet, Yeni Ekonomik Program’la doğru yönde olumlu bir adım attı. Programın para ve maliye politikası arasındaki uyumu sağladığını düşünüyorum. Programın piyasalar tarafından geçerliliğinin kabul edildiğini, yabancı yatırımların geri dönmeye başlayacağını düşünüyorum ve sanırım bunu oldukça çabuk göreceğiz. Şu anda yürürlükte olan programın uygulamaya geçirilme hızı yabancı yatırımlar açısından çok önemli olacak” dedi.