Türkiye yeniden gazlaştırma kapasitesinde Avrupa ikincisi oldu

AA muhabirinin Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 sonu itibarıyla Avrupa'nın toplam gazlaştırma kapasitesi 334,5 milyar metreküp olarak hesaplandı.

Arz güvenliğini artırmak için toplamda 39 LNG terminali ve FSRU'nun (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) hizmette olduğu Avrupa'da yeniden gazlaştırma kapasitesi en yüksek ülkeler 67,1 milyar metreküple İspanya, 51,3 milyar metreküple Türkiye ve 48,1 milyar metreküple Birleşik Krallık oldu.

Bu ülkeleri 39,5 milyar metreküplük kapasiteyle Fransa, 24,7 milyar metreküple Almanya ve 22,5 milyar metreküple İtalya takip etti.

Böylece, Türkiye, Avrupa'nın yeniden gazlaştırma kapasitesinde yüzde 15,3 paya sahip oldu.

LNG terminalleri arasında en yüksek gazlaştırma kapasitesine sahip olanlar ise 19,5 milyar metreküple Birleşik Krallık'taki "Isle of Grain", 17,1 milyar metreküple İspanya'daki "Barcelona" ve 16 milyar metreküple Hollanda'daki "Gate" terminalleri olarak kaydedildi.

- EN ÇOK TESİS İSPANYA'DA

FSRU'lar dahil en çok tesise sahip ülke 7 işletmeyle İspanya olurken, bu ülkeyi 5'er tesisle Türkiye ile Fransa ve 4'er tesisle Almanya ve İtalya takip etti.

Tesislerin en eskisi İtalya'da 1971'de kurulan 3,5 milyar metreküp yeniden gazlaştırma kapasiteli Panigaglia LNG terminali olarak kayıtlara geçti.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana en çok kapasite artırımı yapan ülke 24,7 milyar metreküple Almanya oldu.

Bu ülkeyi 9 milyar metreküplük yeni kurulum ve 4 milyar metreküplük mevcut terminalin kapasite artışıyla Hollanda takip etti.

Bu dönemde İtalya, Türkiye, Fransa, Belçika, Yunanistan, Finlandiya, Polonya ve Hırvatistan da yeni tesisleri faaliyete alan ülkeler oldu.

IEEFA'ya göre, Avrupa'da 9 LNG terminali projesi ya ertelenmiş ya da iptal edilmiş durumda. Ancak buna rağmen yeni yatırımlarla Avrupa'nın gazlaştırma kapasitesinin 2025 sonunda 373,3 milyar metreküp, 2026 sonunda 392,8 milyar metreküp ve 2027'de 401,4 milyar metreküp olması bekleniyor.

AB ülkeleri 2022'de LNG ithalatına 110 milyar avrodan fazla harcama yapmıştı. Bu rakam 2023'te 62 milyar avroya yakın olarak hesaplanmıştı. Geçen yıl için LNG ithalatına harcanan tam tutar ise henüz açıklanmadı.