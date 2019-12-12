Türkiye yenilenebilir enerji alanında üretim üssü olacak

Hsieh, “Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri gibi üretim ve Ar-Ge projeleri Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline katkısı çok fazla. Orta Doğu’da artan yenilenebilir enerji faaliyetleri de Türkiye’yi önemli bir üretim üssü haline getiriyor” dedi.

UYGUN ORTAM OLUŞTU

Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını yakından izlediklerini aktaran Hsieh, “Hükümetin elektrik üretiminde yerli kaynakların kullanımına dair teşvik mekanizmaları ve yatırımlar için uygun ortam oluşturmaya yönelik politikaları piyasayı çekici hale getiriyor. Bu çalışmalar çok etkili” değerlendirmesinde bulundu.

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