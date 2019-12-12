Türkiye yenilenebilir enerji alanında üretim üssü olacak
Tayvanlı United Renewable Energy şirketinin Başkan Yardımcısı Chien Ping Hsieh, Türkiye’nin, konumu ve geliştirdiği yenilenebilir enerjisi piyasasıyla Asyalı şirketlerin yatırım, operasyon ve güneş panel ekipmanı konularında ilk durağı olduğunu söyledi.
Hsieh, “Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri gibi üretim ve Ar-Ge projeleri Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline katkısı çok fazla. Orta Doğu’da artan yenilenebilir enerji faaliyetleri de Türkiye’yi önemli bir üretim üssü haline getiriyor” dedi.
UYGUN ORTAM OLUŞTU
Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını yakından izlediklerini aktaran Hsieh, “Hükümetin elektrik üretiminde yerli kaynakların kullanımına dair teşvik mekanizmaları ve yatırımlar için uygun ortam oluşturmaya yönelik politikaları piyasayı çekici hale getiriyor. Bu çalışmalar çok etkili” değerlendirmesinde bulundu.
10 ayda 11 bin yabancı şirket
Türkiye’de 10 ayd kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 10 bin 682 oldu. TOBB verilerine göre, ülkede ocak-ekim döneminde 949 anonim, 9 bin 733’ü limited olmak üzere 10 bin 682 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı 11 bin 85 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti. Bu alanda lider İstanbul oldu. 604 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul’u, 77 şirketle Ankara, 74 şirketle İzmir, 44 şirketle Antalya ve 27 şirketle Muğla izledi.
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