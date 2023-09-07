Türkiye yine rekor kırdı! 143 milyon kişi seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı ağustos ayına ait 'hava yolu uçak, yolcu ve yük' istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 84 bin 834, dış hatlarda 95 bin 463 olarak gerçekleştiğini belirterek, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 226 bin 894'e ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, "Ağustos ayında hizmet verilen uçak trafiği 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 8,4; dış hat uçak trafiğinde yüzde 9,9 ve üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 11,8 artış meydana geldi" dedi.

YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 12,8 ARTTI

Bakan Uraloğlu, ağustosta Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 317 bin 490, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 344 bin 667 olarak gerçekleştiğini, yine bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 24 milyon 689 bin 743 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Uraloğlu, yolcu trafiğindeki artışa ilişkin şu istatistiki bilgileri paylaştı:

"2023 yılının ağustos ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 15,7; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,2 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği yüzde 12,8 artış gösterdi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ağustos ayında iç hatlarda 96 bin 368 ton, dış hatlarda 364 bin 338 ton, toplamda 460 bin 706 tona ulaştı."

7 MİLYON 619 BİN 660 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre İstanbul Havalimanı'na ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12 bin 22, dış hatlarda 35 bin 424 olmak üzere toplamda 47 bin 446'ya ulaştı. Bu havalimanında ağustosta iç hatlarda 1 milyon 900 bin 358, dış hatlarda 5 milyon 719 bin 302 olmak üzere toplamda 7 milyon 619 bin 660 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 138, dış hatlarda 11 bin 305 olmak üzere toplamda 21 bin 443 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 829 bin 817, dış hatlarda 1 milyon 890 bin 749 olmak üzere toplamda 3 milyon 720 bin 566 oldu.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise ağustosta 2 bin 499 uçak trafiği gerçekleşti.

YOLCU SAYISI 143 MİLYONU GEÇTİ

Sekiz aylık (ocak-ağustos) dönemde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 585 bin 720, dış hatlarda 543 bin 390 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 443 bin 642 uçak trafiğine ulaşıldı.

2023 yılı ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 13,1; dış hat uçak trafiği yüzde 18,5 ve üst geçişler dâhil toplam uçak trafiği yüzde 17,8 artış gösterdi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 61 milyon 138 bin 201, dış hat yolcu trafiğinin 82 milyon 68 bin 893 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 143 milyon 359 bin 903 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılı ağustos sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 17,7; dış hat yolcu trafiği yüzde 23,7 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 20,9 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 579 bin 636 ton, dış hatlarda 2 milyon 166 bin 306 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 745 bin 942 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda sekiz aylık sürede iç hatlarda 87 bin 373, dış hatlarda 250 bin 84 olmak üzere toplamda 337 bin 457 uçak; iç hatlarda 12 milyon 514 bin 473, dış hatlarda 38 milyon 431 bin 385 olmak üzere toplamda 50 milyon 945 bin 858 yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise sekiz aylık sürede iç hatlarda 70 bin 682, dış hatlarda 79 bin 294 olmak üzere toplamda 149 bin 976 uçak trafiği; iç hatlarda 11 milyon 596 bin 564, dış hatlarda 12 milyon 696 bin 90 olmak üzere toplamda 24 milyon 292 bin 654 yolcu trafiğine hizmet verildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde 17 bin 442 uçak trafiği oldu.

SEKİZ AYDA 38 MİLYON 311 BİN 851 YOLCU AĞIRLANDI

Sekiz aylık (ocak-ağustos) dönemde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerinde havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısı iç hatlarda 11 milyon 676 bin 621, dış hatlarda 26 milyon 635 bin 230; uçak trafiği ise iç hatlarda 95 bin 257, dış hatlarda ise 170 bin 789 olarak gerçekleşti. Bu havalimanlarının 2023 yılı ilk sekiz aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiği şöyle:

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 4 milyon 310 bin 270, dış hatlarda 2 milyon 797 bin 194 olmak üzere toplamda 7 milyon 107 bin 464 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 4 milyon 191 bin 384, dış hat yolcu sayısı 19 milyon 886 bin 532 olmak üzere toplamda 24 milyon 77 bin 916 yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 1 milyon 233 bin 230, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 403 bin 270 olmak üzere toplam yolcu trafiği ise 3 milyon 636 bin 500 oldu. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 613 bin 906, dış hatlarda 1 milyon 293 bin 909 olmak üzere toplamda 2 milyon 907 bin 815 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 327 bin 831, dış hat yolcu sayısı 254 bin 325 olmak üzere toplamda 582 bin 156 yolcu trafiği gerçekleşti."