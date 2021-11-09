Türkiye'de bir ilk! Ev alım satımında yeni dönem

Sabah 9 Kasım 2021 Salı 08:15 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 08:15

Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergileri yeniden değerlendirmek için kolları sıvadı. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alımsatım değerinin belirlenmesi ve beyana ilişkin sistem devreye alınacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak.

Taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileri ile tutulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye'ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak.

VERGİDE BÜYÜK REVİZYON

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek. Türkiye genelinde 60 milyonun üzerinde parsel, 35 milyonu bağımsız bölüm olmak üzere hisseli, müstakil tapu örnekleriyle birlikte 200 milyonun üzerinde tapu senedi bulunuyor. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye alınarak vergileme etkinleştirilecek.

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturulacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle tutulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023- 2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'nı gelecek yıl tamamlayacak. Kayıt dışı ekonomiye ilişkin etki ve politika analizleri yapılacak. Makro ve sektörel düzeyde vergi açığının vergi türleri bazında hesaplanmasına ve makroekonomik gelişmelerin vergi açığına ilişkin etki ve politika analizleri gerçekleştirilecek. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi sektörlere ilişkin sektörel risk analizi yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirilecek.

DEĞERLEME SİSTEMİ

Türkiye'de ilk defa taşınmaz değerleme bilgi merkezi kurulurken, yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye'ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak. Toplulaştırma, kamulaştırma, imar uygulamalarının etkinliğini artırma, piyasanın daha sağlıklı işlemesi sağlanacak.

Türkiye'deki bütün taşınmazların değer haritaları çıkarılacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşları, yabancı uyruklu kişiler Türkiye'deki taşınmazlara ilişkin tapu işlemlerini bulundukları ülkelerde de yapabilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanı kararıyla yurtdışında şirket de kurabilecek.