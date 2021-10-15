Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi... Tam 100 milyon liranın üzerinde!

AA 15 Ekim 2021 Cuma 18:05 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 18:20

Bakan Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlık ve ilgili kurumlarıyla kentin kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

Varank, her zaman çalışmanın, emeğin ve çabanın peşinde olduklarını ifade ederek, "2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda durmak yok yola devam dedik. Yerelde belediyelerimizle, merkezde bakanlıklarımızla milletimizin refahını artıracak işlere odaklandık." diye konuştu.

Tokat'ın da değerli yatırımlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Varank, yollardan fuar alanlarına, kültür ve sanat projelerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşümden otoparklara kadar birçok alanda gerçekleştirilen yatırımları ilgiyle takip ettiklerini bildirdi.

Varank, özellikle yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımların kendilerini memnun ettiğini belirterek, Paris İklim Antlaşması'nın onaylanması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumun bu yöndeki çalışmalar olduğunu anımsattı.

Yeşil kalkınmaya katkı sağlayacak "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi"nin resmi açılışını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Yap-işlet-devret modeliyle 100 milyon liranın üzerinde yatırımla gerçekleşen bu tesis sayesinde, atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde edilmiş olacak. Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk konumuna getiriyor. Sadece bu tesisteki atık dönüşümü sayesinde yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Böylelikle tesisin ülke ekonomisine katkısı 45 milyon lirayı bulacak. Tabii bütün bu faydaların yanında geleceğimizin teminatı gençlerimize temiz bir dünya bırakma yolunda atılmış değerli adımlardan birisi olacak."

- "Tokat'ın hak ettiği refaha kavuşması hızlanacak"

Varank, Tokat'ın kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan kaynağıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, kalkınma ajansı vasıtasıyla ildeki gelişmeye açık alanları tespit ettiklerini ve yenilikçi projelerle bunları ekonomiye kazandırdıklarını anlattı.

Bu çalışmalar sonucu tamamlanan 7 projenin açılışını, 1 projenin temel atmasını ve 2 projenin de imza törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen Varank, "Turizm, kültür ve istihdam konuları başta olmak üzere birçok önemli konuda gelişimi hedefleyen bu projelerle ilimizin hak ettiği refaha kavuşması daha da hızlanacak." dedi.

Varank, bu kapsamdaki 13,5 milyon lira bütçeli "Akdağ'ın Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi", 2,5 milyon lira bütçeli "Zinav Gölü Rekreasyon Alanı Projesi" ve 2 milyon lira bütçeli "Bilim Tarihi Müzesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Başçiftlik Kayak Tesisi, Sulusokak Kent Meydanı, Osmanpaşa Konağı, Turhal ve Erbaa organize sanayi bölgelerindeki kreşlerin de diğer projeler arasında yer aldığını kaydeden Varank, tüm bu projelerin toplam limitinin yaklaşık 24 milyon lira olduğuna işaret etti.

Varank, ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulayacakları 3,7 milyon lira bütçeli 2 projenin de imza törenini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Artova'da değerli taşların işlenmesini, Sulusaray'da da kaz yetiştiriciliğini destekleyerek, bu projelerle gençlerin ve kadınların istihdamını artıracağız. Tüm bu projelerle hedefimiz Tokat'ı tarihinde olduğu gibi Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline getirmek." diye konuştu.

- "595 dükkanın yer alacağı proje yakın zamanda tamamlanacak"

Son 19 yılda AK Parti hükümetleri olarak hizmet ve eser siyaseti yaptıklarına dikkati çeken Varank, vatandaşların teveccühüne layık olabilmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zorlu koşullarına rağmen yatırımlara devam ettiklerini vurguladı.

Varank, 2053'e giden yolda büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini atabilmek için belediyelerle müştereken çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, bugün gerçekleştirilen yatırımların da Tokat'ın ve ülkenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Tokat Sanayi Sitelerinin Dönüşümü ve Gelişimi Projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarda da önemli aşamaya geldiklerinin müjdesini veren Varank, "Sanayi sitemizin zemin iyileştirme projesinin Bakanlığımızca incelenmesi tamamlandı. Kasımda ihaleye çıkıp hızlıca yapımına başlıyoruz. 595 dükkanın yer alacağı bu projeyi de yakın zamanda tamamlayarak Tokat'ımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm yatırımcılarımıza şimdiden buradan yerlerini ayırmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Varank, şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili diğer taleplere yönelik de çalışacaklarını söyledi.

Bakan Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaptıkları hizmet ve yatırımlarla Türkiye'yi aydınlık yarınlara hazırladıklarını belirterek "Birileri de kapalı kapılar ardında ülkemiz için karanlık senaryolara kafa yoruyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler işlenebilir" açıklamasına değinen Varank, "İttifak ortakları da bu açıklamayı destekler tutum sergilediler. Türkiye için bir projesi olmayanlar böyle karanlık senaryolarla siyaseten bir şeyler elde etmenin peşinde. Muhalefete tavsiyemiz, korku senaryoları üzerinden beklentiye girmemeleridir. Siyasetin öznesi karanlık komplolar değil, bizzat milletimizin iradesidir." ifadelerini kullandı.

Varank, bugünlere milletin iradesiyle geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Asla karanlık senaryolara tenezzül etmedik. Ne edenlerle yol yürüdük ne de bu karanlık senaryoların gündemi meşgul etmesine müsaade ettik. Kılıçdaroğlu ve şürekası şunu bilmelidir ki AK Parti siyasette kaosa, kirliliğe ve komploya asla müsaade etmez. Milletin iradesinin üstünde de hiçbir güç tanımaz. Kılıçdaroğlu karanlık bir güç görmek istiyorsa ittifak ortaklarına bakabilir. Senaryo yazmak yerine yakın tarihe bakmaları yeterli. Şunu az buçuk siyasi hafızası olan herkes çok iyi biliyor ki, Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi her zaman CHP olmuştur. Bu yüzden ana muhalefet lideri, korku iklimi oluşturmanın peşinde koşmak yerine, eğer gerçekten elinde bir bilgi ve belge varsa bunu emniyetle adli makamlarla paylaşmalıdır. Bunu yapmazsa, yalan siciline bir yenisini eklemekten başka bir şey ifade etmeyeceğini belirtmek istiyorum. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının özlemini duyduğu kaosların, faili meçhullerin hüküm sürdüğü dönemler çok geride kaldı. Çünkü bu ülkenin dümeninde Cumhurbaşkanımız gibi bir lider var. Biz böyle bir düzene asla müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyiz."

Bakan Varank, yatırımlar yaparak Tokat'ın ve ülkenin kalkınmasını hızlandırmayı ve istihdamını artırmayı öngördüklerini söyledi.

Ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarla ilgili yapılması gerekenler konusunda da hükümet olarak gerekli adımları atmaya devam ettiklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bu ülkede 'Fak-Fuk' fonlarının kurulduğunu ama fakir fukaraya hiçbir yardımın yapılmadığı zamanları yaşadık. Şu anda Cumhurbaşkanımızın tüm valilerimize, kaymakamlarımıza talimatları var: 'Bir şehirde, bir ilçede ekonomik anlamda sıkıntıya düşen vatandaşlarımız varsa onu gidip siz bulacaksınız siz o vatandaşımıza yardım edeceksiniz.' Bu siyaset tarzını Türkiye'de yerleştiren Cumhurbaşkanımızdır. Bu sıkıntıları görüyoruz ve yeri geldiğinde gerekli adımları atıyoruz."

- "Senaryolara gerek yok"

Mustafa Varank, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zaman zaman il ziyaretlerinden paylaştığı videolara ilişkin de "Bu videoları incelediğimizde görüyoruz ki, vatandaşlarla yaptığı konuşmaların tamamı aslında bir senaryodan ibaret. Sanırım dün ya da evvelsi gün Tokat'a gelmiş, burada da bir vatandaşla görüşmesinin videosunu yayınlamış. Vatandaş kendisine 'Ben bir çiftçi çocuğuyum, çok büyük sıkıntı yaşıyoruz, bize yardımcı olun.' diyor. Bu vatandaşımızın Zile İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısının oğlu olduğunu görüyoruz, ilçe başkan yardımcısı da çiftçi değil, emekli bir öğretmen." dedi.

Bu gibi "senaryolara" gerek olmadığını dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız. Eğer şu anda yalan konuşup alkış alıyorum diye seviniyorsanız bunun bir sonucu olmaz. Türkiye'de siyaset vatandaşlarımızla doğru, samimi ve ahlaklı ilişki kurarak olur. Biz 19 yılda AK Parti olarak bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Buradan Meral Akşener'e çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu ortaya koyduğunuz tiyatroları bırakın, siyaset yapmak istiyorsanız, bu ülkeye ne kazandırabilirsiniz bunun projelerini geliştirin, bunlarla ilgili fikirleri ortaya koyun, bu manada bizi eleştirin biz de size gerekli cevapları verelim."

Törende Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve CEMAK Enerji Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Tosun da konuşma yaptı. Törene ayrıca, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ve AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir de katıldı.

Konuşmaların ardından Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, Artova Belediye Başkanı Lütvü Yalçın ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin projelere ilişkin protokol imzaladı. Daha sonra kurdele kesilerek projelerin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Öte yandan ayağından sakatlanan Bakan Varank, baston yardımıyla yürüyebildi.