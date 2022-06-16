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Ekonomi

Türkiye'de bir ilk olacak! Dev projede kritik aşama

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) üretilecek enerjinin enterkonnekte sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulacak iletim hatları için çalışmalara başlandı.

IHA16 Haziran 2022 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
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Akkuyu NGS'de üretilecek elektrik enerjisi, 400 KW elektrik iletim hatları üzerinden Türkiye enerji iletim sistemindeki altı trafo merkezine iletilecek. Akkuyu NGS'nin güç iletim devresinin yüksek gerilim hatlarının toplum uzunluğunun 1000 km'yi aşacağı öğrenildi.

Akkuyu NGS'den Manavgat'a 210, Ermenek'e, Seydişehir'e 266, Konya'ya 220, Selvili'ye 170, Mersin'e 143 kilometrelik iletim hatları dikilecek.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından, enerji taleplerinin kesintisiz karşılanması ve uzun vadede karşılaşılabilecek enerji darboğazının engellenmesi amacıyla Akkuyu NGS'de üretilecek enerjinin enterkonnekte sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulan iletim hatlarının Silifke ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi kısmına 10 adeti dikildi.

Silifke Çamlıbel Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özcan, mahallelerinde 10 adet iletim hatlarının dikilme işleminin tamamlandığını belirterek, "Mahallemiz üzerinden Mersin'e kadar iletim hatlarının yapılması bekleniyor. Bu projede emeği geçen Baştan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Hattın 30 yıl olması planlanan ekonomik ömrü, yenileme çalışmalarıyla uzatılabilecek.

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