Türkiye'de bir ilk olacak: Geleceğin petrolü için sürpriz hamle

GAZBİR-GAZMER Proje ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Mehmet Şerif Sarıkaya, Türkiye'nin ilk hidrojen saha uygulaması olacak "HyVillage (Hidrojen Köyü)" projesinin, onay süreçleri sonrasında hayata geçirileceğini belirterek, bunun Türkiye'de hidrojen stratejisine teknik ve mevzuat açısından yol göstermesi ve hidrojen çalışmalarının geleceğine yön vermesi açısından stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Sarıkaya, AA muhabirine Türkiye'de ilk kez GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi'nde gerçekleştirilen hidrojen çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de hidrojen stratejisine teknik ve mevzuat açısından yol göstermesi ve hidrojen çalışmalarının geleceğine yön vermesi açısından "HyVillage" projesinin önemli olduğuna işaret eden Sarıkaya, proje kapsamında doğal gaza belli oranlarda hidrojen karıştırılarak, karışım gazının konutlar, proses test laboratuvarı ve merkezi ısıtma sistemi test laboratuvarına verilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Sarıkaya, konut ve yapıların kurulacağı alanın, projenin tamamlanmasının ardından çevre mahallelerde kullanılması için hidrojen üretim ve karışım istasyonu olarak tasarlanacağını belirterek, "Bu şekilde projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Proje sonucunda elde edilen veriler ile mevzuat, maliyet ve teknik raporlar hazırlanacak. Bu çalışma ile aynı zamanda entegre gaz ve elektrik şebekesi modelleme çalışmaları yapılacak." diye konuştu.

- "DOĞAL GAZA HİDROJEN KARIŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA BAŞARILI SONUÇLAR ALINDI"

Doğal gaz şebekesine hidrojen enjeksiyon çalışmaları kapsamında ikisi tamamlanmış, biri de devam eden projeler olduğunu vurgulayan Sarıkaya, "GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi'nde test amaçlı oransal olarak ortalama yüzde 5-10-15-20'ye kadar hidrojen ile yüzde 95-90-85-80'e kadar doğal gaz karıştırıldı, test amaçlı yakıldı ve 500 saat üstü gerçekleştirilen testler sonrası başarılı sonuçlar alındı." ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, doğal gaz sistemlerine hidrojen karıştırma projesinin sonuçlarına göre, şu anki doğal gaz iç tesisatlarında ve yakıcı cihazlarda önemli bir değişikliğe gerek kalmaksızın hidrojenin dağıtım ağlarında doğal gazla birlikte hacim olarak en fazla yüzde 20 (yüzde 6'lık doğal gaza eşdeğer) karıştırılabileceğini söyledi.

Bu projenin bir diğer amacının da mevcut doğal gaz dağıtım sistemlerinde maksimum oranda hidrojen kullanım oranının belirlenmesi olduğunu vurgulayan Sarıkaya, "Bu kapsamda Türkiye'de mevcut doğal gaz dağıtım sistemlerinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymadan yüzde 20 oranına kadar hidrojen kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Konutlarda yüzde 100 hidrojen kullanımı için ise kombi, sayaç, ocak gibi bazı evsel cihazlarda ve altyapıda değişikliği ihtiyacımız bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- SANAYİDE HİDROJEN AR-GE PROJESİ 2024'TE TAMAMLANACAK

Sarıkaya, GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi'nde, doğal gaz ve hidrojen karışımının evsel kullanıma yönelik AR-GE çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'de hidrojen ekosistemine ciddi katkılar sunduğunu anlattı.

Aynı mühendislik ekibiyle hidrojenin sanayide kullanımına yönelik AR-GE çalışmalarının da devam ettiğini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Düşük karbonlu bir enerji geleceğinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde hidrojen alternatif yollar sunuyor. Özellikle karbon salımı yüksek olan ağır saniyede hidrojenin kullanılması ciddi avantajlar sunmaktadır. Ağır sanayi sektörü kaynaklı emisyonların azaltılması, daha fazla yenilenebilir elektriği doğrudan entegre etmek hidrojen ile mümkün olabilir. Bu noktada ağır sanayide hidrojen kullanımı için bazı teknik dönüşümlere ihtiyaç vardır. Bu kapsamda yürütmüş olduğumuz sanayide hidrojen kullanım projesi ile orta basınç şartlarında belirli oranlarda hidrojeni doğal gazla karıştırarak elde edilen kompozit gazın, sanayide kullanılan gaz ekipmanlarında ve endüstriyel yakıcılarda kullanımına yönelik gerekli testleri gerçekleştiriyoruz. Mevcut endüstriyel yanma ekipmanında önemli değişiklikler gerektirmeden hidrojen ve doğal gaz karışımının kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu AR-GE projemizi de 2024 yılında tamamlamayı planlıyoruz."