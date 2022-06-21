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Ekonomi

Türkiye'de bir ilk olacak! Üçüncüsü de kuruldu

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 3. katmanı kuruldu.

AA21 Haziran 2022 Salı 11:10 - Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci güç ünitesinin reaktör binasına, iç koruma kabuğunun 3'üncü katmanının kurulduğu bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, santralin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun 3'üncü katmanının kurulumunun ardından, Akkuyu NGS'nin 2'nci güç ünitesinin reaktör binasının yüksekliğinin 12 metre artarak 28,95 metreye ulaştığı belirtildi.

Bu işlemin ardından uzmanların 3'üncü ve 4'üncü katmanların kaynağı ile kabuğu güçlendirme ve betonlama çalışmalarını yapacağı vurgulanan açıklamada, tüm parçaların montajı tamamlanır tamamlanmaz kabuğun sızdırmazlığının test edileceği kaydedildi.

Açıklamada, teknolojik bir süreç olan ve kurulumu zaman alan iç koruma kabuğu 3'üncü katmanın Liebherr LR 13000 tipi ağır paletli vinç ile tasarım konumuna kurulumunun 12 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.

Reaktör binasının korunmasını sağlayan iç koruma kabuğunun boru ve polar vinç girişleri için destek görevi gördüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çelik katmandan ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğunun 3'üncü katmanı, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlıyor. İç koruma kabuğunun 3'üncü katmanı, her biri 12 bölümden oluşan iki ayrı katman olmak üzere 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğini taşıyor. Ekipman, ağırlığı 5 ila 7 ton, yüksekliği ise 6 metre olan bölümlerin birbirine kaynaklanmasıyla toplam ağırlığı 321,9 ton, yüksekliği 12 metre, çevre uzunluğu ise 138 metre olan tek bir silindirik konstrüksiyon haline getiriliyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, 2'nci ünitenin reaktör binasının 3'üncü katmanının kurulumuyla bu yıla ilişkin önemli aşamalardan birinin daha tamamlandığını belirterek "İç koruma kabuğunun 3'üncü katmanının 2'nci üniteye montajından sonra, alan içinde 8 metre yüksekliğinde duvarlar inşa etmek üzere çalışmalar yapılacak. İkinci güç ünitesinin ana tesislerinde iç koruma kabuğunun kurulumuna paralel olarak, binanın çevre duvarları ile yardımcı yapı duvarlarının kurulması ve ayrıca reaktör şaftının kurulumu gibi çalışmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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