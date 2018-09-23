Türkiye’de bitti, şimdi Avrupa’da tartışılıyor

Avrupa Birliği Komisyonun 1996’dan beri her yıl yaz aylarında saatlerin ileri ve kış aylarında geri alınması uygulamasını değiştirmek üzere hazırladığı düzenleme, yılda iki kere yaşanan değişikliğe son vermeyi amaçlıyor.

Ülkelerin yaz ya da kış saati uygulamasını seçmeleri konusunda serbest bırakılmasının ardından üye ülkeler ortak bir karara varmakta zorluk çekiyor. Komisyonun hazırladığı düzenlemeye göre 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasının sona ermesi ve tek bir saat uygulamasına geçilmesi öngörülüyor. Üye ülkelerin, Nisan 2019’a kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunması gerekiyor.

HALK TAMAM DEDİ

Yaz saatini tercih edenler için 31 Mart 2019’a kadar süre tanınırken, kalıcı olarak kış saatine geçecek ülkelerin ise son saat değişimini 27 Ekim 2019’a kadar yapması gerekiyor.

Teklifin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyinin onayı gerekiyor. AP’nin isteği üzerine 4 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde düzenlen anket, AB vatandaşlarının tek saat uygulamasını güçlü bir şekilde desteklediğini gösteriyor. Komisyonun şu ana kadar yaptırdığı anketler içinde en yüksek katılımcı sayısına ulaşan ankette, vatandaşların yüzde 84’ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıktı. Komisyon teklifiyle ilgili temel sorunun, üye ülkelerin yaz ya da kış saatini seçmekte özgür olmasından kaynaklanacağı düşünülüyor. Üye ülkeler arasındaki farklı tercihler özellikle kuzey-güney ekseniyle ortaya çıkıyor. Coğrafi konumları nedeniyle yıl içerisinde gün ışığı konusunda büyük mevsimsel değişimler yaşayan Finlandiya ve Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkeleri kış saatini tercih ediyor.