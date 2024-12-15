İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2024 Pazar / 14 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'de Çin şaşkınlığı! BYD'nin kararı sonrası ilgi arttı... 20 yıldır bir ilk
Ekonomi

Türkiye'de Çin şaşkınlığı! BYD'nin kararı sonrası ilgi arttı... 20 yıldır bir ilk

Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımının değişik sektörlerde Çinli firmaların da Türkiye'ye ilgisini artırdığı ifade edildi.

AA15 Aralık 2024 Pazar 12:58 - Güncelleme:
Türkiye'de Çin şaşkınlığı! BYD'nin kararı sonrası ilgi arttı... 20 yıldır bir ilk
ABONE OL
Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, 20 yıldır ilk defa bu yıl Çinlilerin Türkiye'de çok ciddi incelemeleri ve görüşmelerinin olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'DE ÇİN ŞAŞKINLIĞI

Aynı zamanda Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı da olan Güler, BASBAŞ'ta bir milyon metrekare parselin altyapısı ve kamu binalarının tamamlandığını, inşa ettikleri ilk üretim tesisinin 6 bin 500 metrekaresinin yatırımcıya kiraladığını söyledi.

Yatırımcının ihracat için otomotiv yan sanayi ürettiğini ve 350 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Güler, "İkinci binamızı yatırımcıya vermek için aralık ayında tamamlayacağız. Şu an 13 bin metrekare kapalı alan hazır ve bunlar da bittiğinde 30 bin metrekare kapalı alan yaratacağız. Kapalı alan için 3 yatırımcı şu an hazır ve gelecek yıl üretime başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Dışişleri Bakanlığının koordinasyonda Avrupalı yatırımcılarla görüştüklerini aktaran Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımlarının önemine değindi.

Faruk Güler, son 20 yıldır Çinli şirketlerin zaman zaman Türkiye'ye gelip yatırım ortamını incelediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ama son bir yıldaki ilgiyi ben daha öncesinde görmedim. Geçmişte gelerek inceleme yapıp döner ve ses gelmezdi. Şu an ise değişik sektörlerde Çinli şirketlerin ciddi şekilde araştırıp burada yatırım için uğraştıklarını görüyoruz. 20 yıldır ilk defa bu yıl Çinlilerin çok ciddi incelemeleri ve görüşmeleri var. Bunun nedeni de Avrupa'ya mal sevkiyatı Çin'den daha maliyetli olması ve Çin üretimi eskisi gibi ucuz değil. Avrupalı şirketler de salgınla Çin gibi uzak ülkelerde üretim merkezi kurmanın akıllıca olmadığını öğrendi. Yabancı şirketler bunlardan dolayı Türkiye ve Fas gibi yakın ülkelerde yatırımlarını arttırmaya başladı. Temasta olduğumuz Çinli şirketler var. Hatta yeni yılda Çin ve Japonya'ya seyahatlerimiz olacak."

Güler, bazı olumsuzluklara rağmen Türkiye'de ciddi yatırımların yapıldığını sözlerine ekledi.

Çin ekonomisini 2025'te neler bekliyor?

Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2,8 milyar dolara ulaştı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.