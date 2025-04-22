İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2025 Salı / 24 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,262
  • EURO
    43,878
  • ALTIN
    4227.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'de en çok o mesleklerde eleman aranıyor! 10 yıl sonra onlar öne çıkacak
Ekonomi

Türkiye'de en çok o mesleklerde eleman aranıyor! 10 yıl sonra onlar öne çıkacak

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) '2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu'na göre en çok açık işin tespit edildiği meslekler, garsonluk, dikiş makineciliği, satış danışmanlığı, temizlik görevliliği, gazaltı kaynakçılığı, kasiyerlik, paketleme ve konfeksiyon işçilikleri ile yük ve yolcu taşımacılık şoförlükleri oldu. Araştırmada, geleceğin mesleklerine yönelik tespitler de yer aldı. İşte detaylar...

AA22 Nisan 2025 Salı 15:37 - Güncelleme:
Türkiye'de en çok o mesleklerde eleman aranıyor! 10 yıl sonra onlar öne çıkacak
ABONE OL

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"na göre, eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler arasında ilk sırada garsonluk, dikiş makineciliği ve kaynakçılık bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, araştırma kapsamında 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşme sağladıklarını, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe olduğunu aktardı.

Işıkhan, 20 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş tespit ettiklerini kaydetti.

ARAŞTIRMADA GELECEĞİN MESLEKLERİ DE YER ALDI

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan rapora göre, en çok açık işin tespit edildiği meslekler, garsonluk, dikiş makineciliği, satış danışmanlığı, temizlik görevliliği, gazaltı kaynakçılığı, kasiyerlik, paketleme ve konfeksiyon işçilikleri ile yük ve yolcu taşımacılık şoförlükleri oldu.

Eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerin başında garsonluk geldi. Bunu, dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık, satış danışmanlığı, yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü ile gazaltı kaynakçılığı izledi.

Araştırmada, geleceğin mesleklerine yönelik tespitler de yer aldı.

Buna göre, işverenler tarafından gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler, yazılım ve inşaat mühendislikleri, yapay zeka, e-ticaret ve bilişim uzmanlıkları, yapay zeka geliştiriciliği, dil ve konuşma terapistliği ile CNC operatörlüğü olarak sıralandı.

  • garsonluk
  • dikiş makineciliği
  • satış danışmanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.