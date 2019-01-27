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Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan araçlardan 1,8 milyar lira gelir elde edildi

Günde ortalama 1 milyon araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yıl saniyede 57,8 lira gelir geldi.

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AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2001-2018 yıllarında köprülerden 2,5 milyar, otoyollardan da 3,4 milyar araç geçişi oldu. Köprü ve otoyollardan bu dönemde elde edilen toplam gelir ise 12,4 milyar liraya ulaştı.

2001-2018 döneminde 5,9 milyar aracın kullandığı köprü ve otoyollardan en fazla araç geçişi 2018'de gerçekleşti.

Geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan 463 milyon 441 bin 552 araçtan, 1,8 milyar lira gelir elde edildi.

Günde ortalama 400 binden fazla aracın geçtiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl saniyede yaklaşık 14,9 lira gelir sağlandı. Aynı dönemde otoyol ve köprülerden sağlanan gelir ise saniyede 57,8 lira oldu.

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

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