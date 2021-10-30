Türkiye'de geliştirilen ev tipi Kovid-19 testi Avrupa yolunda

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 11:19 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 11:19

Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde laboratuvar firması olarak kurulan ve farklı hastalıklara yönelik yerli tanı testleri geliştiren TÜRKLAB, Kovid-19 salgını sürecinde testlere ağırlık verdi. Yeni tip koronavirüs antijen testi PCR'a alternatif yerli bir test geliştirerek dünya pazarında satışa sunan firma, bunu ev tipi kullanım için de uygun hale getirdi.

Firma, ev tipi testin Almanya'daki market ve eczanelerde satışı için Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsüne başvuruda bulundu.

Enstitünün yaptığı incelemeler sonrasında firma, teste Almanya'daki süpermarket ve eczanelerde satış ve kullanım izni aldı.



Firmanın ismine, Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsünün internet sitesinde "Satış ve Kullanım Onayı Alanlar" listesinde de yer verildi.



- DELTA VARYANTINDA DA YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE HASSASİYETE SAHİP

Firmanın Genel Müdürü Kartal Yağlıdere, AA muhabirine, salgının varyantlarının gelişmesiyle test üretiminde de yeniliklere imza attıklarını söyledi.

Bu tarz testlerin sürekli güncellenmesi ve yeni varyantları tespit eder olması gerektiğini belirten Yağlıdere, "Son yapılan performans çalışmalarımızda testlerimizin Delta varyantını da yüzde 90'ın üzerinde hassasiyetle belirlediğini, yakaladığını gördük." dedi.

Aşının yaygınlaşmasına rağmen halen test talebinin devam ettiğini anlatan Yağlıdere, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede testlerin eczane ve marketlerde satıldığını dile getirdi.



Yağlıdere, Avrupa'nın bu satışı yapan firmaları çok sıkı denetlediğine ve onay sürecinin zorluğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Örneğin Almanya'da hastane ve laboratuvarda kullanılmak üzere onay alan firma sayısı 588. Burada dünyanın her yerinden üreticiler var. Çin, Hindistan, Avrupa'dan, Türkiye'den. Bu testler teknikerler tarafından kullanılıyordu. Artık dünyadan gelen taleple bu testlerin evde kullanıma yönelik çalışmalar yapıldı ve ürünler geliştirildi. Biz de üretimimizi o şekilde güncelledik."

Ev tipi kullanım testlerinin kullanım onayının ise çok daha zor alındığına dikkati çeken Yağlıdere, "Ev tipi kullanımda sadece 12 firmanın onayı ve satış izni bulunmakta. Bu 12 firmadan 8'i Çin, 2'si Alman ve Güney Kore ile Türk firması olarak TÜRKLAB yer almaktadır. Bu da bizim için gurur verici bir duygu. Ayrıca Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsünden aldığımız onayla Avrupa'daki bütün süpermarket ve eczanelerin raflarında olmak için izni de almış olduk." ifadelerini kullandı.

- "BURUN UCUNDAN ALINAN NUMUNE TESTİN ÇALIŞMASI İÇİN YETERLİ"

Hastaneler ve laboratuvarda kullanılan testlerde burundan kulak arkasına kadar numune çubuğunun sokulduğuna işaret eden Yağlıdere, ev tipi testlerde ise burnun ucundan alınan numunelerin testin çalışması için yeterli performansı gösterdiğini bildirdi.

Yağlıdere, ev tipi kullanım testlerinin Avrupa'da ağırlıklı olarak veli gözetiminde öğrenciler için kullanıldığını, diğer yaş gruplarının da şüphelendikleri anda evlerine yakın market ve eczaneden testi alıp sonuca ulaştıklarını dile getirdi.

Ev tipi testin, ulaşım kolaylığı nedeniyle devletin üzerindeki teşhis ve tarama yükünü ciddi oranda azalttığına değinen Yağlıdere, kullanıcılar açısından da zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını belirtti.



Avrupa'daki satışlar için distribütörlük anlaşmalarının devam ettiğini kaydeden Yağlıdere, "Sene sonu itibarıyla Avrupa'daki eczanelerde ve marketlerin raflarında ürünlerimiz yer alacak. Yılbaşından önce raflarda olmasını bekliyoruz. İlk olarak Almanya'dan başlamak üzere. İngiltere'de de son aşamaya geldik. Birkaç hafta içinde oradan da onay almayı bekliyoruz." dedi.

Yağlıdere, testlerin Türkiye'de de kullanılması için Sağlık Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.