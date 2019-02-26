Türkiye’de hangi illerde tanzim satış noktası var? ePTTAVM İstanbul ve Ankara e-tanzim satış fiyatları ne kadar?

ePTTAVM İstanbul ve Ankara e-tanzim satış fiyatları ne kadar? ? e-PTT tanzim kargo ücreti ne kadar? Market ve pazarlardaki sebze ve meyvelerdeki fahiş fiyatlar sonrası tatandaşla hükümet tarafından kurulan ve büyük ilgi gören tanzim satış noktalarına yöneldi. Yoğun ilgi gören tanzim satış noktalarında oluşan uzun kuyruklar sonrası Ankara’dan sonra şimdi de İstanbul’da e-tanzim satış noktası kuruldu. Satışlar www.epttavm.com sitesi üzerinden yapılıyor. Peki, Epttavm’den tanzim satışı nasıl yapılır? www.epttavm.com’da satış fiyatları ne kadar? İstanbul ve Ankara’da e-tanzim satış fiyatları ne kadar? E-PTT tanzim kargo ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar

İŞTE EPTTAVM GİRİŞ SAYFASI! E-PTT TANZİM KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

Tanzim satış www.epttavm.com üzerinden gerçekleştiriliyor. Tanzim satış da aynı üründen en fazla 3 kilo alınabiliniyor.

E-PTT TANZİM KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

Kargo ücretinde iste ilk 2 kilo 3.70 TL. 3'üncü kiloda kargo ücreti 4.10 TL oluyor. 5. kilo'da ise ödeyeceğiniz kargo ücreti 4,90 TL'ye çıkıyor. Alınan ürünlerin miktarı arttıkça kargo ücreti de artıyor.

TANZİM SATIŞ NOKTALARI İSTANBUL'DA NEREDE

Sebze ve meyveyi direkt üreticiden tüketiciye ulaştırmak için kurulan satış noktaları, hiçbir kar gözetmeden ürün satışını gerçekleştiriyor.

İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatlardan yüzde 70, pazarlardaki fiyatlardan ise yarı yarıya indirimli satılıyor. Mobil tanzim satış noktası, her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.

İŞTE TANZİM SATIŞ NOKTALARI:

ANKARA'DA 15 NOKTAYA KURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.

İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

Tanzim sebze ve meyveden sonra tanzim bakliyatla ilgili beklenen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamayla pirinç, nohut ve mercimeğin fiyatını duyurdu.

Buna göre nohut 5.5 liradan mercimek ise 4.5 liradan satılacak. 6 liradan satılacak olan pirinç ise önümüzdeki hafta tanzim bakliyat satış noktalarında olacak.

KA KİLO VERİLECEK?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

Nohut: 5.50 TL

Yeşil Mercimek: 4.50 TL

Pirinç: 6 TL

YÜZDE KIR DAHA UCUZ OLACAK

Tanzim satış noktalarında satışa sunulacak ürünler marketlere göre yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha ucuz olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL.