31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4748
  • 6,1416
  • 262.807
  • 98547.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda başladı

İstanbul Havalimanı'nda yolculara yardım etmesi ve yol göstermesi için kurulan danışma robotları, yolculardan ve çalışanlardan yoğun ilgi gördü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne konulan test aşamasındaki yerli iki robot, İngilizce ve Türkçe olarak hizmet veriyor.

Türkiye'de ilk defa kullanılan, havalimanı çalışan ve yolcuların ilgisini çeken robotları deneyenler, memnun kaldıklarını ve bu cihazların yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi.

Eşi ile ailesini Norveç'e uğurlamaya gelen 72 yaşındaki Fahriye Gürsoy da danışma robotlarını denedi.

İlk olarak havalimanındaki mescidin yerini öğrenmek isteyen Gürsoy, çevredeki görevlilerin de yardımıyla soruların cevabını robottan aldı.

Kendisine verilen cevaplar için robota teşekkür eden Gürsoy, gülümseyerek, "Allah senden razı olsun. Sana da Allah namaz kılmayı nasip etsin. Ne diyeyim ki." ifadelerini kullandı.

- "HAVALİMANI İÇİN HAYIRLI OLUR"

Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlu, gelini ve torunlarını Norveç'e uğurladığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kırk yıla yakın süre Norveç'te işçi olarak çalıştığını, kaldığını, robotları ilk defa bu havalimanında gördüğünü ifade eden Gürsoy, "Robota ilk mescidi sordum. Cevap verdi ama ikinci seferde bana darıldı herhalde, söylemedi. Robotu görünce çok şaşırdık. İnsan gibi karşımıza çıkıyor ve sen ona soru sorabiliyorsun. O da cevap veriyor. Çok güzel bir şey." dedi.

Yolcularını ABD'nin Miami kentine uğurlamaya gelen Rukiye Şengül ise yurt dışına sıkça seyahat ettiği ancak havalimanlarında böyle bir robotla ilk defa karşılaştığını ve ilk kez bir robotla konuştuğunu ifade etti.

Şengül, robotun dijital ekranının güzel çalıştığını, test aşamasından sonra gerekli güncellemelerin yapılmasıyla daha da faydalı olacağını belirterek, "Çağımız dijital sistem dönemi. Buradan faydalanmamız tabii ki güzel olur. İnşallah sistem böyle başlar ve daha da gelişir. O zaman da insan gücünü azaltan, biraz daha hızlı ve yardımlı bir sistem oluşur diye düşünüyorum. Havalimanı için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

- AĞUSTOS SONU AKTİF OLACAK

İstanbul Havalimanı’ndaki iki danışma robotu yolculara asistanlık yapacak. Avrupa'da sayılı havalimanlarında var olan robotlar, yolculara sanal asistanlık ve danışmanlık yaparak, yolcuların havalimanıyla ilgili sorularını yanıtlayacak.

Havalimanının belirli yerlerini yolculara tarif eden, bilet bilgilerini okuyup uçuş detaylarını ve kapısının haritasını canlı olarak gösteren robotlar, test amaçlı dış hatlar giden yolcu katında görücüye çıktı. Robotların ağustos ayının sonuna doğru aktif olarak yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

Test aşamasından sonra toplam 4 danışma robotu İstanbul Havalimanı'nda hizmet verecek.

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Belediye Başkanı dehşeti anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Belediye Başkanı dehşeti anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Barış Koridoru Mutabakatı' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Barış Koridoru Mutabakatı' açıklaması

Rusya'dan ABD'li teknoloji devine soruşturma

Rusya'dan ABD'li teknoloji devine soruşturma

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı şaşırttı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı şaşırttı

Denizli'deki şiddetli deprem sonrası uzmanlar uyardı!

Denizli'deki şiddetli deprem sonrası uzmanlar uyardı!

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda başladı

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda başladı

Terör mevzileri böyle görüntülendi

Terör mevzileri böyle görüntülendi

TSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi

TSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

İşte dünyanın en eski ve en derin gölü

İşte dünyanın en eski ve en derin gölü

Gaziantep bayrama hazır, yöresel lezzetler...

Gaziantep bayrama hazır, yöresel lezzetler...

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Memur emeklisine intibak haftaya masada

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA