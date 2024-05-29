Türkiye'de ilk olacak! Ankara'da üretime başlıyor

Partner Elektronik Güç Sistemleri AŞ (Partner EGS) Üst Yöneticisi Alper Terciyanlı, Enerji Depolama Sistemleri Derneği ve Enerjide Dijitalleşme Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen 2. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'nde, AA muhabirine, Ankara'da inşası süren invertör fabrikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de güneş enerjisi santrali yatırımlarının her yıl artarak devam ettiğini ve buna paralel olarak güneş enerjisi santrallerinin solar evirici ihtiyacının arttığını belirten Terciyanlı, bu ihtiyacın yerli mühendislik ve imalatla karşılanması konusunda Partner EGS ile Huawei'in, şebeke ölçeğinde eviricilerin Türkiye'de lisans transferi yöntemiyle üretilmesi amacıyla Kasım 2023'te mutabakata vardığını söyledi.

Türkiye'de şebekeye bağlı olmayan ve elektrik dağıtım sisteminde kayıt altına alınamayan eviriciler haricinde ticarileşmiş solar evirici üretiminin ihtiyacı karşılamadığını ve bu alanda yıllık yaklaşık 200 milyon avroluk bir ithalat kalemi oluştuğunu tahmin ettiklerini dile getiren Terciyanlı, şöyle devam etti:

"Söz konusu mutabakat kapsamında bu yıl ekimde devreye alınması planlanan yatırımın birinci fazında yaklaşık 17 milyon dolarlık bir yatırımla yıllık 2 gigavat kapasitede, 800 volt gerilime sahip şebeke ölçeğinde solar evirici üretimi planlanmaktadır. Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilecek bu projede yaklaşık 100 kalifiye personele istihdam sağlanması, Ar-Ge faaliyetlerinin diğer ürün grupları için başlatılması ve üretilen ürünlerde en az yüzde 51 olan yerlilik oranına ulaşılması hedeflenmektedir."

- PROJENİN İKİNCİ AŞAMASINDA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ÜRETİLECEK



Terciyanlı, projenin ikinci aşamasında ise fabrika yatırımının bir "Güç Elektroniği Kampüsü"ne çevrilmesinin planlandığını, kampüste yenilenebilir enerji sektörü ile enerji dönüşümü alanlarında Türkiye'nin ihtiyacı olan temel tüm güç elektroniği ekipmanlarını yerli ve milli kaynaklarla üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Enerji depolama sistemlerinin üretimi ve entegrasyonunun bu kampüsün en önemli hedeflerden biri olduğunu, bunun yanı sıra kampüste Türkiye'de hızla yaygınlaşan elektrikli araçlar için sıvı soğutmalı süper hızlı şarj istasyonlarının da üretilmesinin planlandığına dikkati çeken Terciyanlı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Huawei ile teknoloji transferini de içinde barındıran farklı iş modelleri üzerine görüşmeler sürmektedir. Hedeflenen bu kampüs için 40-50 milyon dolar tutarında bir yatırım gereksinimi öngörülmektedir. Gerçekleştirilecek yatırımla en az 50 kişiden oluşan bir AR-GE ekibi ile 300 kişiden fazla nitelikli üretim personelinin istihdamı hedeflenmektedir. Bu yatırımlar için proje bazlı teşvik başvurusu için de son hazırlıklar yapılmaktadır."