Türkiye'de ilk! Vali Gül'ün katılımıyla tanıtıldı

Program açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da iş arayan 350 bin kişi olduğunu ifade ederek işçi arayan da 425 bin kişi olduğunu kaydetti.

Meslek edindirme ilgili bir meseleleri olduğunu vurgulayan Gül, "İstanbul'un 58 üniversitesi var. Bizim iyi yetişmiş gençlerimiz var, genç nüfusumuz çok kalabalık. Gençlerimizin iyi eğitim alması lazım. Bu proje ile yetişecek kişilerin, İstanbul'da yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine faydası olacak." diye konuştu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen de İstanbul'un etki yatırımcılığında uzun vadede küresel bir merkez olması için çalıştıklarını söyledi.

Tüzgen, İstanbul Kodluyor projesi kapsamındaki hedef grubun, son 1 yılda işsiz olan 18-35 yaş grubundaki gençler olduğunu vurgulayarak, "1 milyon 250 bin dolar bütçeli bu proje ile 550 gencimizin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Sosyal Etki Tahvili'nin sosyal sorunlara çözüm bulan, sonuca dayalı sözleşmeler olduğunu bildiren Tüzgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu, sivil toplum ve özel sektörün birlikte çalıştığı bir sözleşme modeli. Kalkınma ajanslarının geleneksel çalışma yürütümünden temel farkı bu çalışmalarda uygulamanın ve riskin tamamının özel sektör tarafından üstlenilmiş olması. 3 ana paydaşımız var. Etki yatırımcısı hizmet sağlayıcıya ön finansman sağlar. Hizmet sağlayıcı, sonucu ödeyen tarafından belirtilen hedeflere ulaşmak için yararlanıcılar ile birlikte çalışırlar ve hedefleri tutturmaya çalışırlar. Sonucu ödeyen yani sonuç fonlayıcısı ise bütün bu sürecin en başından itibaren sosyal olarak neye ihtiyaç var? Bu ihtiyaç nasıl giderilebilir? Hangi sonuca ihtiyaç var? Bunu belirleyen kurum."

Etkiyap İcra Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil ise Türkiye'nin ilk sosyal etki tahvillerinin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

Tanıtımın ülke için bir kilometre taşı olduğunu anlatan Müderrisgil, "Sosyal Etki Tahvilleri'nin özelliği, toplumsal sorunlara performans odaklı yatırım araçlarıyla çözüm getirmesi. Söz konusu kamu ve özel sektör iş birliği çerçevesinde gerçekleşmesi. Her sektörün toplumsal bir sorunu yatırım modeli çerçevesinde gidermek için elini taşın altına koyduğu bir finansman modelinden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul Kodluyor Projesi, gençlere yazılım eğitimleri sağlayarak gençlerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Yazılımcı yetiştirme programlarını başarıyla tamamlayan gençler, yazılım sektöründe iş fırsatlarına kavuşacak. Bu proje ile 550 işsiz gencin, geleceğin becerileri ile donatılarak istihdama kazandırılması hedefleniyor. Aynı zamanda firmaların yazılım alanında yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı da karşılanacak.

Programa, yazılım sektöründe kariyer yapmak isteyen 18-35 yaş arasındaki en az lise mezunu ve son bir yıldır işsiz olan gençler başvuru yapabilecek. Ayrıca, kadın başvuru sahipleri öncelikli olarak değerlendirilecek.