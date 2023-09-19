Türkiye'de kurabilir! Dünya Elon Musk'ın vereceği kararı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretleri kapsamında Elon Musk ile görüşmesi birçok uluslararası medya kuruluşunun dikkatini çekti. Görüşmedeki konulara değinen medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk'a yaptığı teklifi yazdı. Erdoğan'ın Musk'a 7. Tesla fabrikasını Türkiye'de kurmasını teklif ettiği bildirilmişti.

TÜRKİYE KUVVETLİ ADAYLAR ARASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde en çok dikkat çeken görüşmelerden biri Tesla ve SpaceX'in kurucusu milyoner Elon Musk ile yaptığı görüşmeydi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Türkevin'de SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti.

TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Başkan Erdoğan'ın bu çağrısı bir süre boyunca dünya gündemini meşgul ederken görüşme sonrası Musk'ın elindeki kitaplar merak konusu oldu. Erdoğan'ın Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını hediye ettiği ifade edildi.

DÜNYA ELON MUSK'A YAPILAN TEKLİFİ KONUŞUYOR

Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk ile yaptığı görüşmeyi konuşurken aynı zamanda Musk'a yapılan teklifi de yakın takibe aldı. Bazı medya kuruluşları görüşmeyi "Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi" sözleriyle okuyucularına aktardı. Musk'ın 7. fabrika için Türkiye'nin en önemli adaylar arasında olduğunu belirttiğine dair de dikkat çekildi.

Hindistan gazetesi olan Deccan Herald da gelişmeyi manşetine taşıyan gazeteler arasında oldu. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın ABD'deki konuşması sırasında Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdiğinden de bahsedildi.

Market Screener de Başkan Erdoğan'ın Musk'a olan talebini dile getirdi. Aynı zamanda gazete Tesla'nın gelişen hisselerini de ele aldı.

Al Arabiya News Başkan Erdoğan'ın isteğini "Yedinci fabrikanın Türkiye'de kurulmasını istedi" sözleriyle duyurdu.

Teknoloji haberleri yapan Gadget Tendency ise konuyla ilgili "Elon Musk ve Tayyip Erdoğan, Türkiye'de Tesla fabrikasının inşasını görüştü" başlığını attı.

Yunan medyası da gelişmeye geniş yer verdi. Skai Başkan Erdoğan'ın talebinden bahsederek ayrıca kendisinin Elon Musk'ı TEKNOFEST'e davet ettiğini de söyledi.

In.gr ise görüşme sonrası Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Haberde Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin başarıları hakkında Musk'a bilgi verdiğine vurgu yapıldı.