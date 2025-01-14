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Ekonomi

Türkiye'de otobüsler 2024'te dünyanın çevresini 52 bin 661 kez turlayacak kadar sefer yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de geçen yıl otobüslerle biletli ve turizm maksatlı toplam 14 milyon 698 bin 947 seferde 142 milyon 646 bin 487 yolcu taşındığını belirterek, '2024'te gerçekleştirilen seferlerde otobüsler 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol kat etti ve dünyanın çevresini 52 bin 661 kez turlayacak kadar sefer yaptı.' ifadesini kullandı.

AA14 Ocak 2025 Salı 10:13 - Güncelleme:
Türkiye'de otobüsler 2024'te dünyanın çevresini 52 bin 661 kez turlayacak kadar sefer yaptı
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında 2024 yılı kara yolu yolcu taşımacılığı verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkisindeki otobüslerle geçen yıl yapılan biletli ve turizm maksatlı toplam 14 milyon 698 bin 947 sefer yapıldığı bilgisini veren Uraloğlu, bu seferlerle 142 milyon 646 bin 487 yolcunun taşındığını bildirdi.

Uraloğlu, otobüslerin yolculuklarında aştığı mesafeye dikkati çekerek, "2024'te gerçekleştirilen seferlerde otobüsler 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol katetti. Otobüsler dünyanın çevresini 52 bin 661 kez turlayacak kadar sefer yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

2024'te biletli 3 milyon 4 bin 891 şehirler arası otobüs seferinde 82 milyon 219 bin 469 kişinin yolculuk yaptığını aktaran Uraloğlu, turizm amaçlı 11 milyon 694 bin 56 seferde ise 60 milyon 427 bin 18 yolcunun taşındığını vurguladı.

- EMEKLİ VE ENGELLİLERE İNDİRİMLİ SEYAHAT İMKANI

Yolcuların geçen yıl yüzde 41,49'unun kadın, yüzde 58,51'inin erkek olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesi üzerine yaptığımız düzenlemeyle toplam 666 bin 99 emeklimiz yüzde 20 indirim imkanından yararlandı. Ayrıca biletli yolcu taşımacılığında 1 milyon 857 bin 402 engelli vatandaş ve 653 bin 703 çocuk yolcu otobüslerini kullandı. 2024'te gerçekleştirilen seferlerde otobüsler 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol katetti."

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