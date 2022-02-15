Türkiye'de üretildi: 12 ülke kullanıyor

AA 15 Şubat 2022 Salı 11:16 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:21

Dünyanın önde gelen itfaiye aracı üreticilerinden Volkan İtfaiye, Türkiye'deki havalimanlarında da kullanılan "Lion" serisi itfaiye araçlarını dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.

Havalimanlarında çıkabilecek olası yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahale edebilecek şekilde tasarlanan ve gerekli teknik donanıma sahip 100'den fazla Lion, Azerbaycan, Sırbistan, Malezya, Endonezya, Maldivler, Uganda, Pakistan, Nijerya, Yemen, Senegal, Romanya, Libya'daki havalimanlarında kullanılıyor.

Uluslararası standartlarda üretilen araçlar, yüksek motor gücüne ve torka sahip. Türk malı havalimanı itfaiye araçları, 8X8, 6X6 ve 4X4 modelleriyle toprak saha ve arazi tipine uygun üretiliyor. Araçlar arama kurtarma faaliyetlerinde de görev yapabiliyor.

Lion'un çatıda ve tamponunda konuşlandırılmış olan monitörler, bu araçlar için geliştirilmiş, yüksek verimli, sessiz ve bakım gerektirmeyen pompa tarafından enerjilendirilmiş su ve köpüğü 90 metre ve üzerinde istenilen yönde atabilme imkanı sağlıyor. Yüksek verimlilik için tüm şasi, yürüyen aksam, yangın söndürme donanımı özel olarak geliştirilen aracın tüm hareketleri elektronik kontrollü.

Lion serisi birçok farklı yetenek ve fonksiyona sahip olmasına rağmen tek bir operatör tarafından kolaylıkla kullanılabilecek kadar yalın bir özellik gösteriyor. Su işlerken aynı anda belli hızda ilerleyip tırmanabilme özelliğine sahip Lion serisi araçlarda sürücü ve ekip kabini yükseklik ve hacim açısından dünyadaki benzerlerinden ayrılıyor. Sürücü dahil 6 kişi ekip kabininde çalışabiliyor. Şok emiciler ve kaliteli izolasyon sayesinde gürültü ve titreşim en aza indirilerek kabinde üst düzey konfor sağlanıyor.

Lion'un 8×8 modelinde 17 bin litre su, 2 bin litre köpük tankı, 6×6 modelinde 12 bin 500 litre su, 1500 litre köpük tankı, 4×4 modelinde 6 bin 200 litre su, 800 litre köpük tankı bulunuyor.

- 2022 ÜRETİMİN YÜZDE 65'İ İHRACAT SİPARİŞLERİNDEN

Vokan İtfaiye, geçen yıl üretimin yarısından fazlasını ihraç etti. Şirketin 2022 üretiminin yüzde 65'i ihracat siparişlerinden oluşuyor.

Her sene ihracatı artırmayı, henüz yer almadıkları pazarlardan pay alabilmeyi amaçlayan şirket, bu yıl şu ana kadar alınan siparişler kapsamında Malezya'ya 17, Libya'ya 4, Nijerya'ya 8 olmak üzere 29 Lion daha teslim edecek.

Volkan İtfaiye, cirosunun yüzde 90'ını ihracattan elde etmeyi hedefliyor.

- LİON'UN TEMELİNDEKİ ACI HİKAYE

Volkan İtfaiye Araçları Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, Volkan itfaiye araçlarının ticari bir amaçla değil, insani duygularla başladığını anlattı.

Torna tesviyeci olarak çalışırken askere gittiğini, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 1972 yılında askerlik görevini yaparken bir yangın vakasıyla karşılaştığını kaydeden Tecim, "Yangında nine ile torunu yanarak can verdi. O ilçede itfaiye aracı yoktu. Kovalarla yangın sönmedi. Askerden döndüğümde, 'benim bu işi yapmam lazım' dedim ve o işe başladım." dedi.

İşlerinin itfaiye aracı üreterek ateşle mücadele etmek ve insan kurtarmak olduğunu ifade eden Tecim, şöyle konuştu:

"Biz bu işe ömrümüzü adadık. Başladığımız zaman 2 kişiydik, yanımda çırağım vardı. 50 metrekarelik bir atölyede başladık. Bugün 300 kişi ile çalışıyoruz. 30 bin metrekare kapalı, 150 bin metrekare açık alanda üretim yapıyoruz. Birçoğu pompayı bir yerden alır, şasiyi bir yerden alır ve su ve köpük atan monitörü bir yerden alır ve o toplama bir araçtır. Volkan itfaiye su pompasını, merdivenini her şeyini kendi üretir. Bu bir sevdadır. 1 oğlum, 2 kızım var. Volkan benim manevi oğlumdur. Onun için onu asil ve düzgün yetiştirdik. Bugün dünyada aranan, güvenilen bir firma."