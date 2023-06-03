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Ekonomi

Türkiye'de üretildi! Avrupa ülkelerinden talep yağıyor

Konya merkezli bir firma tarafından üretilen ve Avrupa'dan yoğun talep alan koltuk altı pedi 40 ülkeye ihraç ediliyor.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
Türkiye'de üretildi! Avrupa ülkelerinden talep yağıyor
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Konya merkezli hijyenik mamul grubunda faaliyet gösteren firmanın geliştirdiği terin görünmesini ve kokusunu engelleyen koltuk altı ped, Avrupa ülkelerinden talep görüyor.

Konya merkezli şirket, Karaman'daki fabrikada temizlik malzemeleri, bebek ve hasta bezi başta olmak üzere kadın pedi, ıslak mendil ve diğer temizlik grubunda 23 yıldır üretim yapıyor.

Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerindeki pazarlarda etkinliğini sürdüren firma, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına bütçe ayırıyor.

Firmanın mühendislerince geliştirilen ve "Kolped" adı verilen ped de koltuk altı terlemede koku ve kötü görüntünün önüne geçiyor.

FİRMANIN 40 ÜLKEYE İHRACATI VAR

Şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özbey, AA muhabirine, dış pazarda etkinliği sürdürmek ve ülkenin ihracattaki payına katkı sağlamak için yeniliklere önem verdiklerini söyledi.

Kendilerini geliştirmek için sürekli AR-GE çalışmaları yaptıklarını anlatan Özbey, "40 ülkeye ihracatımız var. Modern dünyanın akıncıları konumundayız. Hemen her ülkeye giriyoruz." diye konuştu.

KOLPED'E AVRUPA VE AFRİKA ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP GELİYOR

Özbey, ihracatta en fazla talebin çocuk bezine olduğunu belirterek, "Kolpet, koltuk altı pedidir. Pedi, çamaşıra yapıştırıyorsunuz. Koltuk altındaki teri direkt emiyor. Terin dışarıdan görünmesini ve kokuyu engelliyor. İnsanlar çok memnun. Özellikle Avrupa'ya çok fazla gitmeye başladı. Afrika ve bazı gelişmiş ülkelerde beklediğimizin üzerinde satışlar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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