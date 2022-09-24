Türkiye'de üretildi, dünyaya satıldı! 9 milyar 620 milyon dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ağustos 2021'de 1 milyar 204 milyon dolarlık ihracat yapan elektrik-elektronik sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,3 artışla 1 milyar 256 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

9 MİLYAR 620 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Sektör, Ocak-Ağustos 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 9 milyar 620 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 623 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 184 milyon dolarla Manisa, 75 milyon dolarla Ankara takip etti.



Elektrik-elektronik sektörünün bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptığı 9,6 milyar dolarlık ihracatın 4,8 milyar doları İstanbul'dan, 1,3 milyar doları Manisa'dan ve 544 milyon doları da Denizli'den gerçekleştirildi.

- EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI

Sektörde geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 129 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'ı, 110 milyon dolarla Almanya ve 68 milyon dolarla Fransa izledi. Sektör, ocak-ağustos döneminde ise Birleşik Krallık'a 1 milyar dolar, Almanya'ya 873 milyon dolar ve Fransa'ya 556 milyon dolar ihracat yaptı.

Elektrik-elektronik sektöründe geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 559 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 174 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 149 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ülke gruplarına 8 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 4,3 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 1,3 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.