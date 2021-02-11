Türkiye'de üretildi: Seri üretimi başlayacak

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 11:15 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 11:15

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Hollanda firması tarafından yapılan 70 metrelik gemi, iki paletli vinç yardımıyla denize indirildi.

Hollanda, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Türkiye'den 45 yat üretim firmasının bulunduğu bölgede, gemi üretimi aralıksız devam ediyor. İki yıl önce inşasına başlanan mürettebat gemisi de, tamamlanarak, mavi sularla buluştu.

Firmanın genel müdürü Auke Van Der Zee, AA muhabirine, açık deniz endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak, teknelerin benzin alışverişini kolaylaştırmak amacıyla hızlı mürettebat taşıma gemisini geliştirdiklerini söyledi.

"Damen FCS 7011" adındaki geminin fazlasıyla dayanıklı, güvenlik teçhizatıyla donatılmış, aynı zamanda uygun maliyetli mürettebat taşınmasına alternatif olarak geliştirildiğini anlatan Zee, "120 yolcu kapasiteli mürettebat gemisi, hızı 40 knota kadar çıkabiliyor. Bu boyuttaki tekne için çok hızlı. Hızlı olabilmesi için hafif yapıldı." dedi.

Geminin Antalya Serbest Bölge'de inşa edilen en büyük gemi olduğunu vurgulayan Zee, iki paletli vinçle suya indirildiğini bildirdi.

- ÖNCE HOLLANDA'YA SONRA GÜNEY AMERİKA'YA

Damen FCS 7011'in tasarımının seyir esnasında ve gemiye biniş ile iniş sırasında yolcularına konfor sağladığını aktaran Zee, gemi içinde yolcuların konforu ve olası deniz tutma durumunu azaltmaya ve denize adapte olmalarına yardım edecek, deniz gören, ayarlanabilir lüks koltuklar bulunduğunu dile getirdi.

Zee, seyir sırasında yolcu konforunu devamlı sağlayabilmek amacıyla çok sayıda hareket telafi edici teknoloji kullanıldığını bildirdi.

Ayrıca geminin etrafına önceden yerleştirilmiş sensörler sayesinde operatörlere faydalı olacak bilgilerin toplanacağını, bu verilerin uzaktan izlenebilmesiyle de önleyici bakım ve verimli seyir sağlanacağını anlatan Zee, böylece düşük yakıt tüketimi olacağını söyledi.

Zee, geminin Antalya sularında seyir tecrübelerine başladığını belirterek, "Antalya sularındaki testlerin ardından Hollanda'ya gidecek, gerekli donanımı kurulacak, fizibilite ve konsept denemeleri yapılacak. Sonra da büyük ihtimal Güney Amerika'ya gönderilecek. Bu boyutta ilkti, geminin seri üretimine başlanılacak, benzeri olacak, teknik açıdan farklılıklar olabilir." ifadesini kullandı.

- "GEMİ, TÜRK ÇALIŞANLAR TARAFINDAN YAPILDI"

Antalya Serbest Bölge'nin üretim açısından son derece avantajlı olduğuna dikkati çeken Zee, bölgeye yeni yatırımlar yapıldığını, bu yatırımlar sayesinde daha uzun gemi yapma imkanlarının olacağını dile getirdi.

Firma olarak önemli bir istihdam sağladıklarına değinen Zee, "Burada 700 kişi çalışıyoruz, tek Hollandalı benim. Bu gemi Türk çalışanlar tarafından yapıldı. Bütün tedarikçilerimiz de Türk." dedi.

- "YENİ RIHTIMLA DAHA BÜYÜK GEMİLERİ DE BÖLGEMİZDE GÖRECEĞİZ"

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses de bu uzunlukta bir geminin inşa edilmesinin bölge için gurur verici bir proje olduğunu vurguladı.

Bölgede yeni rıhtımın haziranda hizmete girmesiyle bu boyuttaki gemilerin yapımının daha da kolaylaşacağını aktaran Gürses, "Bazı firmalar 90 metre boyuta kadar tersane dizayn etmeye başladı. Bölgemizde 80, 90 metre boyutlarında hatta daha büyük gemilerin üretildiğini görebileceğiz." diye konuştu.