Türkiye'de üretilip Avrupa ve ABD'ye satılıyor! Türk mühendisler geliştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji geliştirme yarışında çok daha hızlı hareket edebilen ve geleceğin teknolojilerini rekabetçi şekilde geliştiren, dünyaya ihraç edebilen bir ülke olduğunu söyledi.



Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor.

Yerleşkeye gelişinde Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve diğer ilgililerce karşılanan Bakan Kacır, takımların bulunduğu stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Katılımcılarla fotoğraf çektiren ve araçlarına imza atan Kacır, "TEAM IMU AV takımı"nın aracını kullanarak start noktasına geldi. Kacır, daha sonra yarışı başlatarak, takım üyelerinin heyecanına ortak oldu.

Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı.

- "HER DAİM GENÇLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kacır, gazetecilere, 367 takım arasından finale kalan 38 takım ve 598 yarışmacının alanda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşanan teknolojik gelişmelere değinen Kacır, "Türkiye artık teknolojiyi başkalarının ardından geliştiren bir ülke değil. Türkiye teknoloji geliştirme yarışında başka ülkelerden çok daha hızlı hareket edebilen ve geleceğin teknolojilerini rekabetçi şekilde geliştiren, dünyaya ihraç edebilen bir ülke." dedi.

Kacır, Karsan Otonom e-ATAK'ı test ettiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Bu otobüsleri Türkiye, Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ediyor. 4 seviye otonom sürüş yetkinliklerine sahip otobüsleri Türkiye, dünyanın dört bir yanına, kendi mühendislerinin alın teriyle akıl teriyle geliştiriyor, üretiyor ve ihraç ediyor. İşte Türk mühendisliğinin geldiği düzey budur. İnşallah bu çalışmalardan yetişen gençlerimiz, TEKNOFEST yarışmalarına katılan, hayallerini araştırmaya, geliştirmeye; projelerini teknoloji girişimlerine dönüştüren gençlerimiz bu ve benzeri pek çok projeyi gelecekte hayata geçirecekler."

TEKNOFEST yarışmalarının Türkiye'nin beşeri sermayesine, insan kaynağına muazzam bir güç katığına işaret eden Kacır, "İnşallah bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına katılan 790 binden fazla takımda, 1 milyon 650 bin fazla genç arasından inanıyoruz ki geleceğin Aziz Sancar'ları, Selçuk Bayraktar'ı olacak. Biz her daim onların yanında olmaya, onları desteklemeye, önlerindeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, bu yıl TEKNOFEST yarışmalarını 126 kurum ve kuruluşun paydaşlığında gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nihai finalleri 2-6 Ekim'de Adana'da icra edeceğiz. Öncesinde işte burada Kocaeli'de, önümüzdeki haftalarda Antalya'da ve Türkiye'nin dört bir tarafında yarışma finallerimizi gerçekleştirmeye devam ediyor olacağız. Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına katılan takımlarımıza 30 milyon liradan fazla ödül, 55 milyon liradan fazla malzeme ekipman desteği sunuyoruz. Ama görüyorum ki onlar bizim sunduğumuz desteklerin çok ötesinde imkan ve kabiliyetleri kendi çabalarıyla gayretleriyle gerçekleştirerek ortaya koydular. İşte engelleri aşabilen hiçbir engel, sınır tanımayan Türk gençliği budur. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde TEKNOFEST kuşağıyla TEKNOFEST gençliğiyle Cumhuriyetimizin ikinci asrını hep birlikte Türkiye Yüzyılı kılacak adımlar atmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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