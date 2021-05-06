Türkiye'de üretilip Rusya'ya ihraç ediliyor

DHA 06 Mayıs 2021 Perşembe 11:21 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 11:21

Hakkari'den İstanbul'a tekstil işçisi olarak giden ve kısa sürede kendi işini kuran Soner İşleyen, yaklaşık 1 yıl önce memleketine döndü. Kendi fabrikasını kuran İşleyen, 300 kişiyi istihdam ederek üretime başladı. Ancak pandemiden dolayı fabrikada çalışan sayısını 80'e düşürmek zorunda kaldı. Dünya genelinde başlayan koronavirüs salgınında bir süre maske üreten İşleyen Rusya'dan aldığı siparişle de yeniden giysi üretimine başladı.

'RUSYA'YA 100 BİN MONT İHRAÇ EDECEĞİZ'

100 bin kaban ve şişme mont üreteceklerini belirten İşleyen, siparişleri yetiştirmek için çift vardiyalı çalıştıklarını söyledi. Pandeminin bitmesinden sonra çalışan sayısını 400'e çıkarmayı hedeflediklerni anlatan İşleyen, "20 yıl boyunca İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştım. Şimdi de memleketime kurduğum fabrika ile hizmet veriyorum. 10 ay önce açmamıza rağmen 18 ülkeye ihracat yaptık. Pandemiden dolayı şu an 80 personelimiz çalışıyor. İnşallah pandemiden sonra 400 kişiye ulaşacağız" dedi.

Eleman konusunda sıkıntı yaşadıklarını da belirten İşleyen, "Güzel ve kaliteli üretim yaparken, bir taraftan da işi bilen personel yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Yüksekova'da bu işi bilen insanımız yok. Daha önce tekstilde çalışmış yetişmiş kalifiye personel bulmak çok zor. 10 aydır imkanlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Memleketimizi seviyoruz. İnsanlara faydamız olsun diye de büyük gayret gösteriyoruz. Gerektiğinde de gece, gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.