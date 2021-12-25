Türkiye'de üretilip Ukrayna, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan ve Türkmenistan'a ihraç ediliyor

AA 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:22 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:23

İlçede Eski Sanayi Mahallesi'nde 1941 yılında Ahmet ve Ünal Akpınar tarafından kurulan işletme, uzun yıllar tarım ve hayvancılıkta kullanılan makinelerin üretimini yaptı.

1980'li yıllarda modern teknolojiyle endüstriyel ürün yelpazesini genişleten Ali Erkan Akpınar ve oğlu Ünal Akpınar, yem makineleri üzerine (karma, ezme) Türkiye geneline ve yurt dışı pazarına yayıldı.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tesiste tarım aletleri, yem makineleri imalatı, montaj, bakım ve onarımı yapan işletme, marka ürünlerin hem Türkiye ve yurt dışına satışını yapıyor hem de anahtar teslim yem fabrikası kuruyor.

Ünal Akpınar, AA muhabirine, 80 yıldır ilçede çiftçiler için yem makineleri imalatı ile fabrika kurulumu üzerine faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Atalarından miras mesleği 3 kuşaktır yürüttüklerini dile getiren Akpınar, şöyle konuştu:

"Tesisimizde 17 personelimizle üretimini yaptığımız endüstriyel yem makinelerinin Türkiye genelindeki yaklaşık 60 bayimiz aracıyla satışını yapıyoruz. Özellikle Edirne, Tekirdağ ve Antalya'daki çok sayıda çiftçi ve hayvan yetiştiricisi bizim ürettiğimiz yem makinelerine yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca, Türkiye genelindeki farklı şehirler ve yurt dışında anahtar teslim yem fabrikaları da kuruyoruz. Yine, çok sayıda büyükbaş, küçükbaş hayvan sayısına sahip çiftlikler ile tavuk çiftliklerine de yem tesisi kurulumu ve montajını yapıyoruz."

Akpınar, 3 ila 5 yıl garanti verdikleri yem makinelerinin bakım ve onarım hizmetini de sunduklarını kaydetti.

Yem makinelerinin piyasada çok tutulduğunu vurgulayan Akpınar, "Bu ürünlerimizin Ukrayna, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan ve Türkmenistan'a satışını yapıyoruz hem de bu ülkelerde anahtar teslim yem fabrikaları da kuruyoruz." dedi.

-"ÇİFTÇİLER, BİZİM STANTLARIMIZA İLGİ GÖSTERİYOR"

Türkiye genelinde farklı illere yaklaşık 200 yem fabrikası kurduklarını dile getiren Akpınar, tesislerin büyük bir kısmına da belirli periyotlarda bakım, onarım ve yedek parça hizmeti verdiklerini anlattı.

Piyasada beğenilen yem makinelerinin en iyi reklamını çiftçilerin yaptığına dikkati çeken Akpınar, şöyle devam etti:

"Bu güzel işleri Dinar'da yapmak bize gurur veriyor. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki insanlar, ilçemizin adını bizim sayemizde tanıyorlar. Yine, tarım fuarlarında çiftçiler, bizim stantlarımıza ilgi gösteriyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla üretimimize devam etmeye kararlıyız. İnşallah, atalarımdan kalma bu işletmeyi uzun yıllar daha sürdüreceğiz."