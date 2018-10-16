Türkiye’deki doğalgaz Avrupa’dan daha ucuz 

“Tüketicilerimizin rahatsız olduğu yerlerde düzenlemeler yapıyoruz” diyen Bakan Dönmez “Hizmet kalitesinin artması için Türkiye’yi diğer ülkelerle kıyaslıyoruz. Ankara, kilovatsaat başına 2.1 Euro/cent olan gaz bedeli ile 1 Ekim’deki fiyatlarla bile Avrupa’nın en ucuz gaz satışı yapılan başkenti durumunda” dedi.

Avrupa’da Mart 2017’den bu yana elektrik, Eylül 2017’den bu yana da gaz fiyatlarının arttığının belirlendiğine işaret eden Bakan Dönmez, “Türkiye hala Avrupa’da en düşük üçüncü elektrik fiyatına sahip ülke” diye konuştu.

EN DÜŞÜK 3’ÜNCÜYÜZ

Avrupa ile Türkiye kıyaslamalarını anlatan Dönmez “Satın alma paritesi ile düzeltme yapılsa da Makedonya, Litvanya, Bulgaristan gibi ülkelerin de altındabir elektrik fiyatına sahibiz. Akaryakıtta da benzer durumlar var. Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Belarus ve Moldova’nın arkasından Avrupa’da en ucuz benzinin satıldığı ülke” dedi.