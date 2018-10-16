Türkiye’deki doğalgaz Avrupa’dan daha ucuz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘Enerji Tüketici Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’deki enerji fiyatlarının Avrupa’ya kıyasla daha ucuz olduğunu söyledi.
“Tüketicilerimizin rahatsız olduğu yerlerde düzenlemeler yapıyoruz” diyen Bakan Dönmez “Hizmet kalitesinin artması için Türkiye’yi diğer ülkelerle kıyaslıyoruz. Ankara, kilovatsaat başına 2.1 Euro/cent olan gaz bedeli ile 1 Ekim’deki fiyatlarla bile Avrupa’nın en ucuz gaz satışı yapılan başkenti durumunda” dedi.
Avrupa’da Mart 2017’den bu yana elektrik, Eylül 2017’den bu yana da gaz fiyatlarının arttığının belirlendiğine işaret eden Bakan Dönmez, “Türkiye hala Avrupa’da en düşük üçüncü elektrik fiyatına sahip ülke” diye konuştu.
EN DÜŞÜK 3’ÜNCÜYÜZ
Avrupa ile Türkiye kıyaslamalarını anlatan Dönmez “Satın alma paritesi ile düzeltme yapılsa da Makedonya, Litvanya, Bulgaristan gibi ülkelerin de altındabir elektrik fiyatına sahibiz. Akaryakıtta da benzer durumlar var. Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Belarus ve Moldova’nın arkasından Avrupa’da en ucuz benzinin satıldığı ülke” dedi.
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Bakan Dönmez, sektörü her noktada izlediklerini ve tüketicinin durumunu dikkate aldıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi: “Bu rakamlara itirazlar olabilir. Hepiniz itiraz da edebilirsiniz. Ama bir ürün piyasa fiyatının altında satılıyorsa talebi artar değil mi? Enerjide bir talep artışı olduğu ortada. Peki bu artışa rağmen hangi alanda düşüş oldu? Enerji verimliliği. Google Trends üzerinde yaptığımız veri analizine göre ‘verimli’ kelimesini arayanlar son bir yılda dibe vurmuş durumda. Şubat-Temmuz döneminde ise 2008’den beri en düşük seviyesini gördü.” Dönmez bu yılın ilk 10 ayında sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne elektrik ve doğal gazla ilgili yaklaşık 34 bin başvuru geldiğini belirterek, “Bilgi edinme ve kurumlarımıza gelen diğer başvurular bu rakamın dışında. Tüketicilerimizin rahatsız olduğu yerlerde düzenlemeler yapıyoruz. Hizmet kalitesinin artması için Türkiye’yi diğer ülkelerle kıyaslıyoruz. Tüketici refahını dengede tutmaya çalışıyoruz” dedi.
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