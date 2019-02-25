SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Gahramanov: Türkiye'deki teşvikler hiçbir ülkede yok
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, 'SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye'deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok.' dedi.
- AA
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye'deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok." dedi.
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