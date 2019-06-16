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‘Türkiye’deki yatırım fırsatını kaçırmayın’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı’nda yabancı yatırımcılara çağrıda bulunarak, “Yabancı yatırımcıları da büyümekte olan, yatırım fırsatı açısından avantajlı ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

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DAYANIKLI ALTYAPI 

Kurum, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösterildiğini belirterek “Bu nedenle iklim değişikliğine uyum sağlanması bağlamında dayanıklı altyapının inşa edilmesi Türkiye için büyük önem arz ediyor” dedi. 

YERLİ ENERJİ ARTIYOR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye’nin enerjide kaynak çeşitlendirme politikası izlediğini belirterek, “2023’e kadar elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını üçte ikiye yükseltmeyi hedefliyoruz. Geçen ay, bir gigavat kapasiteli bir rüzgar ihalesi başarıyla tamamlandı. Türkiye, 2017’de jeotermal enerjide ‘Bir gigavat’ kulubüne katıldı. Hedefimiz 2023’e kadar iki gigavatı geçmek” dedi. 

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