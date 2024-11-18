İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5048
  • EURO
    36,4343
  • ALTIN
    2866.85
  • BIST100
    9343.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den 20 milyon metreküplük doğalgaz hamlesi! Dev platform envantere katıldı
Ekonomi

Türkiye'den 20 milyon metreküplük doğalgaz hamlesi! Dev platform envantere katıldı

Bakan Alparslan, '3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılar hale geldik, Sakarya Gaz Sahası'nda bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize katarak günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız.' dedi.

IHA18 Kasım 2024 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
Türkiye'den 20 milyon metreküplük doğalgaz hamlesi! Dev platform envantere katıldı
ABONE OL

Bakan Alparslan: " 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılar hale geldik, Sakarya Gaz Sahası'nda bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize katarak günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız."

  • doğal gaz üretimi
  • enerji sektörü
  • yüzer üretim platformu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.