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Türkiye'den 20 ülkeye hamsi ihraç edildi

Bu yılın eylül-kasım döneminde Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 20 ülkeye 2 milyon 373 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

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Türkiye'den bu yılın eylül-kasım döneminde Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 20 ülkeye hamsisatıldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den 2018'in eylül-kasım döneminde 20 ülkeye 527 bin 25 kilogram hamsi gönderildi, karşılığında 2 milyon 373 bin 356 dolar gelir sağlandı.

Bu dönemdeki hamsi ihracatında 877 bin dolarla Fransa ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 637 bin dolarla Belçika, 313 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Doğu Karadeniz'den bu dönemde Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerine 77 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

"Fiyatlarda düşüşlerin yaşanmasıyla ihracat artmaya başladı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsinin önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Hamsinin yeni sezonda hava sıcaklığına bağlı olarak istenilen düzeyde avlanamadığını, bu nedenle fiyatının yüksek seyrettiğini belirten Gürdoğan, bu durumun da hamsi tüketimini ağırlıklı olarak iç piyasada tuttuğunu ifade etti.

Gürdoğan, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığına dikkati çekerek, "Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak hamsi daha fazla avlanmaya başladı. Buna bağlı olarak da fiyatlarda büyük oranda düşüşler yaşandı. Fiyatlarda düşüşlerin yaşanmasıyla ihracat artmaya başladı." dedi.

"Yıl sonunu güzel ihracat rakamlarıyla tamamlamayı bekliyoruz"

Hamsinin bölgedeki firmalarda Avrupa standartlarına göre işlendiğine işaret eden Gürdoğan, "İlimizdeki imalatçı firmalar, tesislerinde işledikleri hamsileri Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladı. Hamsinin daha çok katma değer ihtiva eden bir ürün olarak işlenip markalı olarak ihraç edilmesi ülkemize daha çok döviz girdisi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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