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Türkiye'den 3 denizde birden petrol ve gaz hamlesi

TPAO, Akdeniz’in ardından Marmara ve Karadeniz’de de petrol sismiklerine başladı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),üç denizde petrol ve doğal gaz arıyor. Ortaklık, Akdeniz’in ardından Marmara ve Karadeniz’de de petrol sismiklerine başladı. Norveç’ten kiralanan “Shearwater GeoServices” adlı gemi ile Karadeniz ve Marmara’da deyim yerindeyse karış karış sismik yapıldığı belirtildi. Kaynaklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Varsa bulacağız” sözüne işaret ederek, “Hedef açık denizde varsa petrole ve doğalgaza ulaşmak” dedi.
 
Türkiye, bir süredir Akdeniz’de petrol arama çalışmaları yürütüyor. Maden Tetkik Arama (MT) ve TPAO’nun sahip olduğu sismik gemiler Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. 
 
Enerji Bakanı Dönmez, bu ay başında yaptığı bir açıklamada, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin Akdeniz’de 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarının devam ettiğini belirterek, “Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkiinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike'deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı'na geldi. Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmalarından sonra tekrar KKTC'den almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak" dedi.
Dönmez, Türkiye’nin petrol ve doğal gazda arama ve üretim kararlılığını ve bu çalışmaların yaygınlaşacağını, “Varsa bulacağız bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız” sözleriyle dile getirdi.
 
ÜÇ DENİZDE PETROL VE GAZ
 
Bu hedef doğrultusunda önemli bir hamle daha gündeme geldi. Türkiye’nin iki sismik gemisi halen Akdeniz’de çalışıyor. TPAO, bu nedenle Marmara ve Karadeniz’de yürüteceği çalışmalar için bir gemi kiraladı. Norveç’ten kiralana “Shearwater GeoServices” adlı gemi ile Karadeniz ve Marmara’da sık aralıklarla bir süreden bu yana sismik yapıldığı belirtildi. Hedef, açık denizde petrole ulaşmak ve “varsa petrolü ve doğal gazı bulmak”.
 
Peki, sonuçlar ne zaman çıkar? Kaynaklar, petrol arama ve üretim sürecinin zor ve zahmetli olduğunu, sabır gerektirdiğini belirterek, “Sismikler yapılıyor. Veriler alınıyor. Bunların sonuçları değerlendirilecek. Petrol ve gaz varlığına işaret eden sonuçlar ortaya çıkarsa ve kanaat oluşursa sondaj başlar. Bunlar, uzun soluklu ve zaman alıcıdır” dedi.
 
KARADENİZ’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR
 
TPAO, daha önce de (2010’lu yılların başında) Karadeniz’de dünyanın önde gelen petrol şirketleriyle (Brezilyalı Petrobras, ABD’li Exxon Mobil gibi) bazı çalışmalar yapmıştı. Özellikle Orta Karadeniz’de derin denizde sondajlar yapılmıştı.
 
(Habertürk)

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