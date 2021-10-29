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Ekonomi

Türkiye'den 3 kritik iş birliği!

Türkiye'nin Moritanya ve Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS) ile imzaladığı anlaşma, mutabakat muhtıraları ve Türk-Kırgız Karma Ekonomik Komisyon Onuncu Dönem Toplantısı Protokolü'nün onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA29 Ekim 2021 Cuma 10:51 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 10:51
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Türkiye ve Moritanya arasında 31 Mayıs 2012'de İzmir'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması" ile uluslararası hava hizmetlerine ilişkin fırsatların genişletilmesini kolaylaştırmak isteyen taraflar, iki ülke arasında ve ötesinde hava hizmetleri kurmayı ve yürütmeyi amaçlıyor.

Küba'nın başkenti Havana'da 3 Haziran 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırası" ile taraflar, afet yönetimi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, turizm, sağlık, tarım, çevre yönetimi ve iklim değişikliği, gençlik ve kültür alanlarında iş birliği yapacak.

Bişkek'te 10 Eylül'de imzalanan "Türk-Kırgız Karma Ekonomik Komisyon Onuncu Dönem Toplantısı Protokolü" ile de Türkiye-Kırgızistan arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ticaret, gümrük, istatistik, yatırım, maliye, bankacılık, bölgesel kalkınma ve sanayi başta olmak üzere diğer ilgili alanlarda 79 eylem maddesi belirlendi.

Bu eylem maddelerinin hayata geçirilmesinin ikili ve ticari ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağı belirtilen protokolde, bir sonraki dönem toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

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