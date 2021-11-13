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Ekonomi

Türkiye'den 3 ülke ile anlaşma

Türkiye ile Lübnan, Kuveyt ve Çad arasında imzalanan milletlerarası antlaşmalar ve protokoller kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA13 Kasım 2021 Cumartesi 10:47 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:47
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Türkiye ile Lübnan arasında 25 Aralık 2020 ve 1 Temmuz 2021'de Ankara'da imzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Türkiye, Lübnan tarafına bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak tıbbi malzeme hibe edecek.

Türkiye ile Kuveyt arasında 8 Nisan'da Ankara'da imzalanan, Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkındaki Karar, Resmi Gazete'de yer aldı. Taraflar, onaylanan protokolle, ülkeleri ve halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirme ve derinleştirmeye yönelik karşılıklı arzularından ilham alarak, bilginin serbestçe yayılmasını, karşılıklı anlayışı kuvvetlendirmede önemli bir etken addederek, enformasyon alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Türkiye ile Çad arasında 17 Mart'ta imzalanan Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye ile Çad arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirmek arzusuyla ve Encemine ve Ankara'daki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla Türkiye, Ankara'da, 3 bin 974 metrekare yüzölçümündeki arsanın mülkiyet haklarını Çad tarafına bedelsiz devredecek. Çad tarafı ise Encemine'de, 10 bin metrekare yüzölçümündeki arsanın mülkiyet haklarını Türk tarafına bedelsiz devredecek.

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