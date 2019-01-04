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Türkiye'den 4 ayda 118,3 bin ton fındık ihraç edildi

Türkiye'den 4 ayda yapılan 118 bin 335 ton fındık ihracatından 657 milyon 635 bin 852 dolar gelir elde edildi.

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Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül-31 Aralık döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 595 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ihracat döneminin ilk dört ayında 118 bin 335 ton fındık ihracatı karşılığında 657 milyon 635 bin 852 dolar gelir sağlandığı ifade edildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 125 bin 205 ton fındık ihracatına karşılık 801 milyon 105 bin 96 dolar gelir elde edilmişti.

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