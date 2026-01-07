İSTANBUL 18°C / 14°C
Ekonomi

Türkiye'den 60 ülkeye ihracat hamlesi! 2026'nın hedef pazarı belli oldu

Ticaret Bakanlığı, alternatif pazarlara yönelik ihracatın artırılması ve firmalara ilave destek sağlanması amacıyla 2026 yılı için 60 ülkeyi 'hedef pazar' olarak belirledi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
Türkiye'den 60 ülkeye ihracat hamlesi! 2026'nın hedef pazarı belli oldu
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, alternatif pazarlara yönelik ihracatın geliştirilmesi ve ilave destek uygulanması amacıyla bu yıl 60 ülkeyi "hedef pazar" olarak tespit etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık, ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenilir olmasını sağlamak, yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatı teşvik etmek, böylelikle sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla birçok çalışma yürütüyor.

Bakanlıkça, ihracat potansiyelinin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hedefiyle ihracatçılara çeşitli alanlarda destekler sağlanıyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça her yıl, Türkiye'nin dış ticaret politikaları çerçevesinde stratejik öncelik taşıyan ve ihracat potansiyeli yüksek görülen pazarlar, "hedef ülkeler" olarak belirleniyor. Bakanlık, bu ülkelere ihracat yapan firmaları özel teşvik mekanizmaları ile destekliyor.

Hedef ülkeler belirlenirken, her yıl ülkelerin küresel e-ticaretteki payları, pazara giriş şartları, uzaklıkları ve Bakanlığın ihracat stratejileri gözetiliyor.

Türkiye'nin dış ticaret stratejisinde önemli bir yere sahip olan bu ülkeler tespit edilirken küresel siyasi ve ekonomik konjonktüre göre de hareket ediliyor.

- FİRMALAR BU PAZARLARA YÖNLENDİRİLİYOR

Böylece geleneksel pazarlardaki muhtemel daralmanın ihracata etkisinin azaltılması ve alternatif pazarlara ihracatın artırılması hedefleniyor. Firmaların yönlendirilebileceği farklı hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla makroekonomik göstergeler, büyüme-pay matrisi ve pazar çeşitlendirmesi analizleri temel alınıyor.

Bu çalışmalarda Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesindeki ülkeler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi kapsamında incelenen ülkeler dikkate alınıyor.

İhracat Destekleri Hakkında Karar doğrultusunda belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için ilave destek uygulanıyor. Özellikle e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, sektörel ticaret ve alım heyeti ve pazaryeri komisyon gideri gibi birçok alanda destek sağlanıyor.

- 60 ÜLKE BELİRLENDİ

Bakanlık tarafından bu kapsamda yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda bu yıl 60 ülke "ihracatta hedef ülke" olarak tespit edildi. Bu ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Suriye, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam."

Geçen yıl ihracatta hedef ülke sayısı 55 olarak belirlenmişti. Bu yıl mevcut ülkelere Filistin, Macaristan, Makedonya, Slovakya ve Suriye de dahil edildi.

