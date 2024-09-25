Türkiye'den ABD devlerine yatırım daveti! Savunma sanayi ve havacılık alanında iş birlikleri söz konusu

Bakan Bolat, New York'ta, Türkiye'nin yatırım potansiyeli ve ABD ile ticaret ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen 15. Yatırım Konferansında Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin geleceğine kadar pek çok konuyu ele alındığını söyledi. New York'ta gerçekleştirilen 15. Yatırım Konferansını değerlendiren Bakan Bolat, "İki ayrı konferans yapıldı. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği yatırım konferansına Türkiye'de çok uzun yılladır büyük yatırımları olan 24 dev Amerikan şirketlerinin üst yöneticileri ve Türkiye'nin önde gelen şirket sahipleri ya da yöneticileri katıldı. Bu sabah ise daha çok finans sektörü ile alakalı olan analistler, yöneticiler ve yatırım bankalarının yöneticilerinin katıldığı yine bir yatırım konferansı Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'den gelen, Ekonomi Bakanları olarak bizler bu toplantılarda yer aldık ve potansiyel yatırımlarla alakalı ülkemizin ekonomik tablosu, gerçekleştirilen başarılı sonuçlar olumlu sonuçlar ve makroekonomik verileri, ekonomik verileri, yatırım teşviklerini muhataplarımıza anlattık" dedi.

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Cumhurbaşkanının açık bir davette bulunduğunu kaydeden Bolat, "Türkiye'ye bugüne kadar gelen yatırımcılar pişman olmamıştır. Türkiye'de sizleri yatırıma davet ediyoruz mesajını verdi. Bunun dışında da yaklaşık 4 gün boyuna ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyeleri ile de şahsen, heyetler halinde toplantılar yaptık. Dolu dolu geçen program oldu. Yarın da sabah enerji alanında enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın katılacağı bir forum var. Amerikan ve Türk enerji şirketleri bir araya gelecek. Öğleden sonra sanayi ve teknoloji konusunda büyük bir forum olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği konuşma vesilesiyle Bakanlar olarak kendi sorumluluk alanlarında muhataplarıyla ve yatırımcılarla, ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşları ile yoğun bir program olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda Latin Amerika ülkeleri ile ticaretin arttırılmasına değinen Bakan, "Bu daha çok Türk-ABD ortak ticaret, yatırım ve turizm alanındaki ilişkileri geliştirmek yolunda bu çabalarımızı sarf ettik. Kuzey Amerika'nın ve Amerikan kıtasının merkez üssü ABD. ABD güçlü bir ekonomi. ABD, 28 trilyon dolarlık milli geliri, 3,2 trilyon dolarlık ithalatı ve 2 trilyon dolar ihracatı olan bir ülke. 1.2 trilyon dolar dış ticareti açığı veriyor. Bizim karşılıklı ticaretimiz geçen yıl 33 milyar dolardı bu sene 35 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Onların bizde 2 binden fazla Amerikan firması 15 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımları var. Türk firmalarının da ABD'de 11 milyar dolar yatırımları var. Bu açıdan Türkiye'nin ihracatına da büyük katkı veren dış yatırımlar. Biz bunları çoğalması, Türkiye'ye yatırım gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Turizm alanında 1 milyon 700 bin Amerikan turisti 2024 yılında ülkemizi ziyaret ettiler. Geçen yıl 1 milyon 300 bindi. Burada yukarı çıkış var. Savunma sanayi alanında, havacılık alanında, enerjide, kimyada, önemli yatırım ve iş birlikleri söz konusu. Türkiye bölgesinde güvenilir, güçlü, kaliteli üretim yapan bir ülke olarak lojistik sektöründe de çok başarılı bir ülke olarak başta gelişmiş ülkelere mal ve hizmet ürünleri satabiliriz. İhracat geliri elde edebiliriz. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizim ana ticaret ortaklarımız olmakla beraber bu ticareti arttırmak için önümüzde çok fazla potansiyel var. Ticaret Bakanlığı olarak daha fazla ihracat amacıyla daha fazla irtibat, temas, toplantılar trafiği içindeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak tüm ihracatçılarımızı da bu konularda teşvik yönlendirme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Savunma sanayi' çağrısı

Bakan Bolat, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye-ABD arasındaki ekonomik işbirliğini hem ticaret hem yatırımlar hem hizmetler hem kritik sanayiler hem turizm alanında geliştirmek için çok büyük imkanlar, fırsatlar var. İki ülke arasında son 1 yıldan bu yana hem siyasal alanda hem ekonomik ticaret alanında iyileşen ve olumlu yönde ilerleyen ilişkiler bu alanlarda karşılıklı ticaretin ve yatırımların artmasını sağlayacaktır. Biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Aynı zamanda ABD'de yerleşik 371 bin vatandaşımızın da Amerikan ekonomisi için de daha fazla iş kurduklarını, ticaret yaptıklarını görmekten de memnuniyet duyduk. Aramızdaki ticarette onların ilk tercihi Türkiye'nin ABD'ye köprü kurmak yönünde olmakta. Bu Avrupa için de böyle olmuştu. Bu Amerikan ekonomisi için de vatandaşlarımızın kurdukları iş yerlerinin sayısı arttıkça Türkiye ve Türk ürünleri bu kıtada daha çok tanınacak"

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