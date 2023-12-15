Bu yıl 5. kez düzenlenen "I AmChamPion Ödülleri"nin gala ve ödül töreni, AmCham tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-ABD İş Zirvesi" sonrasında gerçekleştirildi. Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin en iyi örnekleri; yatırım, bölgesel merkez, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık, inovasyon, eğitime katkı, yılın Türk şirketi ve yılın startup'ı olmak üzere 8 ayrı kategori altında ödüllendirildi.

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen şirketlerin ödüllendirildiği etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu ile kamu, sivil toplum kuruşları ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Burak Dağlıoğlu, konuşmasında, son 20 yılda Türkiye'nin ABD'den 15 milyar dolara yaklaşan bir yatırım çektiğini belirterek, Türk şirketlerinin son 20 yılda ABD'deki yatırımlarının ise 10 milyar dolara yaklaşan bir seviyede olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin iş dünyasının şirketlerini tebrik etmek gerektiğini aktaran Dağlıoğlu, "Bölgeselleşmenin arttığı bu dönemde Türkiye daha merkezi bir rol oynayacak. Bütün yatırımcılar için zaten Türkiye bölgesinde bir merkez haline geldi. Önümüzdeki 5 yıllık dönem için uluslararası doğrudan yatırım stratejimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketleri Türkiye'deki yatırımlarını büyütmeye davet ediyoruz." dedi.

- 8 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Jeffry Flake ise "Birlikte, Amerikan şirketleri için istikrarlı ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şirketlere fayda sağlayan, sürekli ekonomik büyümeyi destekleyen bir iş ortamı oluşturmaya devam edebileceğimize olan inancımız tam." diye konuştu.

Tankut Turnaoğlu da Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 130 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak, üyeleri konumundaki ABD şirketlerinin Türkiye'de ticari faaliyetlerini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

I AmChamPion 2023 kapsamında toplam 8 kategoride ödül verildi. Türk şirketlerinin ödüllendirildiği kategorilerde; "Yılın Türk Şirketi Ödülü" Sabancı İklim Teknolojileri AŞ'ye, "Yılın Girişimcisi Ödülü" Mimiq Teknoloji'ye verildi.

Amerikan şirketlerinin ödüllendirildiği kategorilerde ise "Türkiye'de ABD Yatırımı Ödülü"ne The Kraft Heinz Company Türkiye, "Bölgesel Merkez Ödülü"ne Honeywell, "Sürdürülebilirlik Ödülü"ne Honeywell, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü"ne Procter & Gamble, "İnovasyon Ödülü"ne Cisco Systems, "Eğitime Katkı Ödülü"ne Fikret Yüksel Vakfı layık görüldü.

"Global Türk Ödülü" Gülser Corat'a, "Onur Ödülü" ise Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman'a verildi.