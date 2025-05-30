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Ekonomi

Türkiye'den Afrika'da petrol arama hamlesi! Uzun vadeli ortaklık gündemde

Çeşitli Afrika ülkelerinde yatırımlarına hız veren Türkiye'den dikkat çeken bir adım geldi. Nijer ile madencilikte süregelen işbirliklerinin ardından petrol arama ve üretimi üzerine teknoloji ve bilgi transferine dayalı yeni işbirliği için temas sağlandığı ifade edildi.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 19:09 - Güncelleme:
Türkiye'den Afrika'da petrol arama hamlesi! Uzun vadeli ortaklık gündemde
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou ve beraberindeki heyetle enerji alanında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuk bakan Oumarou ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

PETROL ARAMA HAMLESİ

Görüşmede, madencilikte süregelen işbirliklerinin ardından petrol arama ve üretimi üzerine teknoloji ve bilgi transferine dayalı yeni işbirliği imkanlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik ilkesiyle şekillenen ortak çalışmalarımızı daha da derinleştirerek iki ülke arasında uzun vadeli stratejik bir enerji ortaklığı kurmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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