Türkiye'den altın zengini ülkede ‘madencilik' hamlesi! İmzalar resmen atıldı

Geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşmaları onaylayan Türkiye ve Venezuela yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Altın zengini Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, Türkiye ile ülkesi arasında petrokimya, gaz, altın ve madencilik sektöründe anlaşma imzalandığını duyurdu.

MADURO: TÜRKİYE İLE VENEZUELA ALTIN VE MADENCİLİK ALANINDA ANLAŞMA İMZALADI



Maduro paylaşımında, "Stratejik projeler imzalıyoruz, Türkiye ile Venezuela arasında kazan-kazan ittifakı var, yenidünyayı inşa etme, iki milleti birleştirme yönünde ortak çabalar bunlar. Bu anlaşmalar petrokimya, gaz, altın ve madencilik alanında doğaya saygılı, olağanüstü anlaşmalardır. Amacımız üretken bir ekonomi inşa etmek." dedi.

VENEZUELA BASINI YAZDI



Venezuela basını da iki ülke arasındaki anlaşmayı yakından takip etti. Venezuela basınından telesurTV, Maduro'nun altın ve bakır gibi madenlerin aranması ve ticarileştirilmesinde Türk yatırımının önemini vurguladığını yazdı. Haberin devamında, "Başkan Maduro, anlaşmaların bir kısmının petrokimya gelişimine verimli katkı sunduğunu ileri sürdü. Maduro, petrokimya ve madencilik sektöründe bir dizi anlaşmanın imzalanması için Cuma günü Türkiye Hükümeti temsilcileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi." denildi.

"STRATEJİK PROJELERE İMZA ATIYORUZ"



telesurTV, Maduro'nun Venezuela'nın Aragua eyaletindeki konuşmasına değinerek, "Maduro, Türkiye ile petrokimya, gaz ve madencilik sektörlerinde kurulan ittifakların önemine dikkat çekerek, "Türkiye ile Venezuela arasında kazan-kazan ittifakıyla stratejik projelere imza atıyoruz." dediğini aktardı.

VENEZUELA BASINI HABERİNİN DEVAMINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ;



"Anlaşmalar kapsamında Venezuela ve Türkiye, amonyak üretecek bir petrokimya tesisinin inşasına ilişkin belgeler imzaladı.

Petrokimya, gaz ve madencilik sektörlerinin geliştirilmesine yönelik üç büyük projenin yanı sıra, her iki ülke arasındaki stratejik ittifakın güçlendirilmesi öngörüldü.

Maduro'nun Türkiye ile ileriye dönük projelerine değinen Venezuela basını, Maduro'nun, "Venezuela'nın petrokimya alanında sahip olduğu muazzam potansiyelin yatırımı ve inşasında ortaklığa devam etmek için halihazırda planlanmış yeni adımlarımız var" dediğini bildirdi.

KARDEŞ BİR ÜLKE OLARAK GÖRÜYOR



Haberin son kasımında ise, Maduro'nun Venezuela'nın Türkiye'yi, kültürü hem Avrupa'dan hem de Asya'dan etkilenen kardeş bir ülke olarak gördüğünü belirtildi. Maduro, aynı zamanda bu kültürel ve coğrafi ilişkinin öneminin yanı sıra ülkeyi karakterize eden zenginlik ve çeşitliliğin de altını çizdi.

CANLI YAYINDA ONAYLAMIŞTI



Geçtiğimiz Mayıs ayında Maduro, Türkiye'yle imzalanmış olan karşılıklı yatırımlara ilişkin anlaşmayı canlı yayında onaylamıştı.