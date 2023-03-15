Türkiye'den bir hamle daha! Bor, mücevhere dönüştürülecek

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, açılış ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin gözbebeği olan Eti Maden, bor cevherlerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek ülke refahına katkıda bulunmak amacıyla, ihracat kompozisyonunda rafine bor ürünlerinin payını her geçen yıl artırmaktadır. Böylece elde ettiği büyük başarı ve rekorları 2022 yılında da sürdürmüştür. 2022 yılında 2,67 milyon ton bor satışı ve 1,32 milyar doları aşan satış geliri ile dünya bor pazarında yüzde 63 pay alarak bu alanda dünya lideri pozisyonunu daha da güçlendirmiştir" dedi.

Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının madenlerden üç ürün üretme politikası çerçevesinde gerekli adımlar özen ve titizlikle atılarak bor karbür ve ferrobor yatırımları ile bor üretiminde üst düzey bir stratejik yapıya geçilmişti. Bor karbür, askeri amaçlı uygulamalarda, savunma sanayi personel ve araç zırhları, nükleer sanayi nötron tutucu ve atık muhafaza üretimi, aşınmaya dayanıklı mekanik parçalar üretimi, refrakter tuğla üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 1000 ton/yıl kapasiteli yatırımla, bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2000 katına, hatta roket nozulu yapımı sektörlerinde 35 bin katına çıkmış olacak. Bor karbür tesisi ile ülkemiz bu alanda dünyada önemli bir aktör haline getirecek bir teknolojiye sahip olmasının yanı sıra 279 kişiye ek istihdam sağlayacaktır. İleri teknoloji ürünlerle katma değeri yüksek bir yapıya geçiş çalışmalarının bölgelerimizin kalkınmasına, yöre halkımıza daha fazla istihdam sağlanmasına önemli katkılar sunacağı değerlendirilmektedir. Pazar günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bor-karbür tesisimizin açılışına tüm halkımızı bekliyoruz."