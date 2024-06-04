Türkiye'den bölgedeki dev petrol ve doğal gaz rezervleri için işbirliği teklifi

Bakan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda konuştu.

TÜRKİYE'DEN BÖLGEDEKİ PETROL VE DOĞAL GAZ REZERVLERİ İÇİN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Enerji güvenliği için güçlü bölgesel işbirliğinin önemine işaret eden Bayraktar, "Bölgemiz petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere bol miktarda enerji kaynağına sahip. Birlikte çalışarak ve sinerji yaratarak bu kaynakları daha etkin bir şekilde kullanabilir ve faydaların geniş çapta paylaşılmasını sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, yakın işbirliğinin sağlayacağı faydalara ilişkin güzel bir örnek olduğunu belirterek, "Aramızdaki bağ, ortak tarih, kültür ve stratejik çıkarlara dayanmakta. Enerji sektörü, küresel petrol piyasası için oldukça önemli olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) gibi dönüm noktası niteliğindeki projelerle örneklenen ikili ilişkilerimizin temel taşlarından biri olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Güney Gaz Koridoru'nun bölgesel işbirliğinin gücünün bir kanıtı olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu stratejik girişim sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da enerji güvenliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve jeopolitik bağları da güçlendirmiştir." diye konuştu.

Bayraktar, geçen ay Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzalandığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatının yanı sıra Türkiye pazarına ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine mevcut doğal gaz arzının artırılması konusunda da işbirliği yapmayı kararlaştırdık. Bu sabah temel ticari anlaşmaları sonuçlandırdık ve imzaladık. Türkiye ve Nahçıvan arasındaki elektrik enterkonneksiyon kapasitelerini artırmak için Azerbaycan Enerji Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz. Bu yatırımların tamamlanmasıyla daha fazla yeşil elektrik, kurulabilir, üretilebilir ve taşınabilir olacak."

Türkiye'nin bölgedeki enerji projelerindeki kilit rolüne de değinen Bayraktar, "Bölgesel işbirliğini teşvik ederek ve enerji güvenliğine öncelik vererek, mevcut ve gelecek nesillere fayda sağlayan esnek ve dinamik bir enerji ortamı inşa edebiliriz." dedi.