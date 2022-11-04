Türkiye'den büyük atılım: Değeri tam 100 milyar dolar!

Bakan Dönmez, AK Parti Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, Amasra'da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Ardahan'a son 20 yılda enerji ve tabii kaynaklar alanında yaklaşık 968 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Önümüzdeki yıl Bakanlığımızla ilgili alanlarda yapılması planlanan yatırım tutarı da 96,4 milyon lira olarak planlanmakta." dedi.

Türkiye genelinde 1700 megavatlık biyokütle ve biyogaz tesisinin bulunduğu bilgisini veren Dönmez, bunun az bir rakam olmadığına işaret etti.

- "KENDİ KAYNAKLARIMIZI ARAMA VE ÜRETİME GEÇİRMEYLE ALAKALI HIZLANIYORUZ"



Bu anlamda Avrupa'da da önemli sıralarda olduklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Ama Ardahan'da maalesef bu alanda çok fazla bir ilerleme kaydedememişiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Ekim'de Türkiye Yüzyılı vizyonunu tüm ulusumuzla, halkımızla paylaşmıştı. İnşallah Türkiye'nin yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin yüzyılında, Türkiye enerjide bağımsız hale gelecek. Enerjide bağımsız hale getirmek için de kendi kaynaklarımızı arama ve bunu üretime geçirmeyle alakalı projelerimizde hızlanıyoruz, hız veriyoruz. Bu kapsamda da yıllarca ihmal edilmiş, aranmamış hem karada hem de denizdeki alanları aramaya başladık. Rabbim de yüzümüzü güldürdü, artık meyvelerini toplama zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor."

Bakan Dönmez, cumhuriyeti, cumhuriyetin yüzyılında keşfin ateşiyle aydınlatmayı planladıklarını söyleyerek, çıkan gazı Ardahan'da, Kars'ta ve Edirne'de kullanmaya başlayacaklarını anlattı.

- "TÜRKİYE'DE BİR GAZ MERKEZİ OLUŞTURMANIN ADIMLARINI ATIYORUZ"



Türkiye'nin bölgesinde bir enerji merkezi olma stratejisini de yavaş yavaş hayata geçirdiklerini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ve bunu artık sadece biz söylemiyoruz. Bölgemizde kaynak ülkesi olan ülkelerin liderleri, aynı şekilde bu enerjiyi, bu doğal gazı talep eden ülkelerin yetkilileri de ifade etmeye başladı. Artık önümüzdeki yıldan itibaren inşallah çalışmalarımızı tamamlayacağız. Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz. Bu yıl sonuna kadar da yol haritamızı netleştireceğiz. Niyetimiz hem kaynak ülkeleri hem de bu doğal gaza talip olan ülkeleri, bir masa etrafında toplayarak buradaki stratejiyi netleştirmek. Burada tüm paydaşlarımızla hareket etmek arzusundayız."

Son 20 yılda enerji alanında 31 bin megavat olan kurulu gücü, 100 bin megavat üzerine çıkardıklarını bildiren Dönmez, bu süreçte sadece elektrik üretim amaçlı yapılan yatırımların tutarının neredeyse 100 milyar doları bulduğunu dile getirdi.

- DOĞAL GAZDAKİ FİYAT ARTIŞLARI



Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmaması durumunda geçen yıl 20 milyar dolarlık enerji ithal etme zorunluluğu oluşacağına işaret etti.



Enerji fiyatlarına kamuoyunda eleştiri yapıldığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Yakın coğrafyayı da gözden kaçırmamak lazım. Bugün Avrupa'da olağanüstü, hiç akla gelmeyecek tedbir ve önerilere vatandaşı zorlamaya başladılar. Çünkü doğal gaz ve diğer enerji kaynakları tedarikte zorlanıyorlar. Aynı zamanda kıtlığı olan ürünün, hizmetin fiyatının da anormal olarak artmasının etkisini yaşıyorlar. Kriz öncesinde 200 doların altına inmiş doğal gaz fiyatları, bugün 1000 dolarların üzerinde seyrediyor. Ciddi artışlar var. Biz vatandaşımıza bu maliyet artışlarının önemli bir kısmını yansıtmadan rahatlatma yolunu tercih ettik. Nitekim geçen yıl elektrik ve doğal gazda yapmış olduğumuz destek tutarları 100 milyar civarında seyretti. Bu rakam bu yıl için 2 katından fazla olacak gibi gözüküyor."