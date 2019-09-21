Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 19-21 Eylül 2019 tarihinde Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen Food2China 2019 Fuarı'na katıldı.

Dünyada sermayenin yönünün doğuya döndüğünü, Çin'deki insanların alım gücünün her geçen yıl daha da arttığını bu nedenleÇin pazarında pozisyon almanın her zamankinden daha öncelikli hale geldiğini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, son 15 yıldır Çin'de, Türk kuru meyvelerinin tanıtımı çalışmalarını yoğunlaştıklarını, bu tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydetti.

HEDEF ÇİN'E 100 MİLYON DOLAR KURU MEYVE İHRAÇ ETMEK

Çin halkının yeni lezzetleri tatma konusunda hevesli olduğunu ve beslenirken meyveleri yoğun bir şekilde tükettiklerini belirten Celep, şöyle konuştu:

"Çin'de bugün 200 milyonun üstünde varlıklı, sağlıklı gıda tüketme konusunda bilinçli bir nüfus var. Kuru meyve ürünlerinin şekeri dengeleme, kansızlığı önleme, anemi ve demir eksikliğini giderme, kanser önleme, sindirimi ve hazmı kolaylaştırma, göz sağlığını koruma, tansiyonu düzenleme başta olmak üzere insan sağlığına çok yönlü faydaları var. Kuru meyvelerimizi bu yönleriyle tanıtıp Çin'de 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz."

Türkiye'den Çin'e yapılan kuru meyve ihracatında 2018-19 sezonunda ilk sırayı 4 milyon 973 bin dolarlık tutarla çekirdeksiz kuru üzüm alırken, kuru incir ihracatı 3 milyon 702 bin dolar, kuru kayısı ihracatı ise 2 milyon 965 bin dolar olarak kayıtlara geçti.