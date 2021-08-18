AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:47

Eti Maden'den yapılan açıklamada, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalanan sözleşme kapsamında, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde deneme üretimleri yapılan lityum karbonatın, ASPİLSAN tarafından üretilecek lityum iyon bataryalarda kullanılacağı ifade edildi.

Deneme üretimleri tamamlanan bataryaların ASELSAN tarafından sahadaki uygulamalarda kullanılacağına işaret edilen açıklamada, "Bu iş birliği protokolüyle ülkemizin üç büyük kuruluşunun bilgi ve denetimiyle ham maddeden nihai ürüne kadarki sürece yönelik teknolojinin geliştirilmesi sağlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka tesislerinde üretilen bor ürünlerinin sıvı atıklarından lityum karbonat üretimine yönelik pilot uygulamaları geçen yıl aralıkta başladı. Bu kapsamda yılda 10 ton olarak üretilecek lityum karbonat, batarya olmak üzere sanayinin farklı alanlarında da kullanılabilecek.

Yıllık 600 ton lityum karbonat üretimi yapılacak endüstriyel tesis için çalışmalar sürerken, bu üretimle Türkiye'nin ithalat yoluyla karşılanan lityum karbonat ihtiyacının yarısının karşılanması hedefleniyor.