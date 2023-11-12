İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2023 Pazar / 29 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den dikkat çeken petrol hamlesi! 2 daha yıl uzatıldı
Ekonomi

Türkiye'den dikkat çeken petrol hamlesi! 2 daha yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 3 sahada petrol araması için yeni bir karar yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun petrol araması için 2 yıl daha uzatılan karar ile Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te bulunan 3 sahada faaliyet gösterecek.

AA12 Kasım 2023 Pazar 09:35 - Güncelleme:
Türkiye'den dikkat çeken petrol hamlesi! 2 daha yıl uzatıldı
ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol araması için Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te bulunan 3 sahasının ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO'NUN PETROL ARAMA RUHSATI İÇİN KARAR

Buna göre, TPAO'nun Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te sırasıyla 13 bin 330 hektar, 21 bin 997 hektar ve 18 bin 196 hektar yüz ölçümüne sahip 3 sahası için petrol arama ruhsatı 2 yıl süreyle uzatıldı.

Kırklareli ile Tekirdağ'daki sahanın ve Diyarbakır'daki sahanın ruhsat süresinin bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 23 Eylül 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Batman ve Siirt'teki sahanın ruhsat süresi ise ham petrol keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı.

  • petol
  • tpao
  • ruhsat
  • hamle

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.