Türkiye'nin bir Rusya delegasyonuyla bugün gerçekleştireceği görüşmelerde, Rus gazı ithalatında yüzde 25'in üzerinde indirim isteyeceği öğrenildi.

Bloomberg'e konuşan kıdemli Türk yetkililer, Türkiye'nin cuma günü Ankara'da bir Rus delegasyonuna ev sahipliği yapacağını, Rusya'dan ithal edilen doğalgazın fiyatında yüzde 25'in üzerinde indirim isteneceğini söyledi.

Haberde muhtemel bir anlaşmanın Avrupa'nın bir enerji darboğazı yaşadığı dönemde fayda sağlayacağı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Türkiye ile Rusya arasında 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul'da olacak.

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün başladı ve cuma günü de devam edecek.

İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

Türkiye 2021 yılında toplam 69 milyar metreküp doğalgaz ithalatının yaklaşık yarısını Rusya'dan tedarik etti.